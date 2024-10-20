Родина полеглих братів-Героїв України Бутусіних скаржиться, що очікує на житло від держави

Рідні братів Романа та Леоніда Бутусіних, які загинули на фронті, з труднощами отримали житло від держави.

Тетяна та Олег Бутусіни з Прикарпаття втратили на війні двох синів. Хлопцям посмертно присвоїли звання Героїв України та, після довгих суперечок, забезпечили житлом.

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"Рідні брати Роман та Леонід Бутусіни, військовослужбовці 58-ї мотопіхотної бригади, загинули у одному бою з російськими окупантами під Черніговим у березні 2022 року, з гранатометами в руках вони атакували танкову колону та знищили кілька одиниць бронетехніки. За поданням командування бригади нагороджені званням Герой України посмертно. Усі родини загиблих Героїв отримують квартири від держави і це справедливо. Але родина Бутусіних квартиру в Івано-Франківську чомусь не може отримати. Чиновники МО та ОП гоняють по колу маму Тетяну, і ніхто на себе ніяку відповідальність не бере та нічого не вирішує", – зазначив журналіст Юрій Бутусов.

За словами журналіста, родина виховує 12 дітей. Бутусіни – етнічні росіяни, які втекли від гніту путінського режиму.

Пізніше стало відомо, що родина Бутусіних все ж отримала квартиру в Івано-Франківську. Водночас, судячи з коментарів, питання громадянства так і не вирішено.

Нагадаємо, що брати Бутусіни загинули у селі Лукашівка на Чернігівщині у 2022 році, під час оборони населеного пункту. За поданням командування бригади, хлопці нагороджені званням Герой України посмертно. Їхній батько, Олег Бутусін, теж військовий, розповідав, що знайшов тіла своїх синів незадовго після бою.

Нагадаємо, що Олег Бутусін після переїзду до України одразу пішов воювати добровольцем у лавах «Правого сектору». А найстарші сини Роман та Леонід вступили до Академії Сухопутних військ

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