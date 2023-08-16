Родина судді Тандира переказала гроші дружині збитого ним нацгвардійця: жінка відмовилася

Жінці відправили на картку "аж" 18 тисяч грн. Проте Анна Бондаренко взагалі не хоче ніяких грошей від судді та його родини, а бажає лиш одного - щоб Тандир покарали.

Дружина загиблого нацгвардійця, якого збив на смерть суддя Олексій Тандир, знайшла на своєму рахунку анонімні перекази.

Про це дружина нацгвардійця Анна Бондаренко розповіла виданню "Бабель".

Під час засідання суду Тандир запевнив, що хоче допомогти родині Бондаренків грошима. Також він додав, що його дружина анонімно переказала на рахунок Анни Бондаренко якусь суму грошей.

Анна виявила, що на її банківську картку надійшло чотири анонімні перекази 30 травня та 1 червня на загальну суму ― 18 тисяч гривень. Дізнавшись, що вони можуть бути від родини Тандира, дружина нацгвардійця вирішила повернути їх адвокатам судді.

"Мені потрібно тільки одне — щоб Тандир сів. Він убив Вадима, зруйнував наше життя", — сказала Анна Бондаренко.

За інформацією видання, наприкінці червня дружина Тандира Людмила телефонувала Анні, пропонувала зустрітися без адвокатів і свідків, щоб передати їй гроші, але жінка відмовилася.

Суддя на смерть збив нацгвардійця: всі деталі

Нагадаємо, 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир збив на блокопсту біля Києва 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. Від отриманих травм молодий чоловік загинув на місці аварії. У загиблого залишилися дружина та троє дітей.

За даними очевидців, Олексій Тандир на величезній швидкості влетів у блокпост – тіло хлопця відлетіло на три десятки метрів. А в салоні понівеченого авта знайшли пляшку алкоголю.

Суддя запевняв, що не знає, звідки пляшка узялася у салоні машини. Щоб сфальсифікувати експертизу зловмисник замість сечі здав на аналіз воду й слину.

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