Родина вбитої 6-річної Мирослави Третяк вимагає від держави 100 млн грн компенсації: причина

Адвокат просить суд викликати, як свідків 16 представників державних органів.

Родина покійної 6-річної Мирослави Третяк з Старого Салтова Харківської області, у вбивстві якої підозрюють 13-річного підлітка, вимагає від державних органів влади 100 млн грн моральної компенсації.

Про це повідомляє "Суспільне".

Представник родини покійної дівчинки Артем Донець розповів, що потерпілі також подали позови і до сім'ї підозрюваного у вбивстві. Родичі дівчинки звинувачують державні органи у бездіяльності, яка призвела до трагедії. Зокрема у батьків вбитої дівчинки є претензії до місцевих органів самоврядування, поліцейських, освітян, соціальних служб.

За даними представника родини, державні органи від 2016 року знали про девіантну поведінку підозрюваного у вбивстві, проте нічого не зробили, щоб уникнути трагедії.

"Все те, що вони робили, було на папері: проведено співбесіду, сплановані заходи, розроблено журнал. А насправді вони нічого не робили. Вони не менше відповідають за загибель цієї дівчинки, ніж цей хлопець", — вважає адвокат Артем Донець.

Також адвокат просить суд викликати, як свідків 16 представників державних органів.

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