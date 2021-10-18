Родина вбитої 6-річної Мирослави Третяк вимагає від держави 100 млн грн компенсації: причина

Адвокат просить суд викликати, як свідків 16 представників державних органів.
Родина покійної 6-річної Мирослави Третяк з Старого Салтова Харківської області, у вбивстві якої підозрюють 13-річного підлітка, вимагає від державних органів влади 100 млн грн моральної компенсації.
Про це повідомляє "Суспільне".
Представник родини покійної дівчинки Артем Донець розповів, що потерпілі також подали позови і до сім'ї підозрюваного у вбивстві. Родичі дівчинки звинувачують державні органи у бездіяльності, яка призвела до трагедії. Зокрема у батьків вбитої дівчинки є претензії до місцевих органів самоврядування, поліцейських, освітян, соціальних служб.
За даними представника родини, державні органи від 2016 року знали про девіантну поведінку підозрюваного у вбивстві, проте нічого не зробили, щоб уникнути трагедії.
"Все те, що вони робили, було на папері: проведено співбесіду, сплановані заходи, розроблено журнал. А насправді вони нічого не робили. Вони не менше відповідають за загибель цієї дівчинки, ніж цей хлопець", — вважає адвокат Артем Донець.
Також адвокат просить суд викликати, як свідків 16 представників державних органів.
Нагадаємо:
- У селищі Старий Салтів Харківської області вночі 28 липня в покинутій будівлі знайшли тіло 6-річної Мирослави Третяк.
- У вбивстві дитини підозрюють 13-річного хлопця. Його вже затримали та обрали запобіжний захід.
- При цьому підозрюваний може уникнути реального тюремного терміну.
- У Харківській області правоохоронці завершили досудове розслідування у справі резонансного вбивство 6-річної жительки селища Старий Салтів Мирослави Третяк. Справу передали до суду, а винним у злочині вважають 13-річного сусіда вбитої дівчинки.