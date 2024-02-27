Родина загиблого в басейні 32-річного блогера подала заяву до поліції на спорткомплекс: подробиці

Волонтер, громадська діячка Катерина Стерпул після смерті у басейні спорткомлексу 32-річного українського блогера-мільйонника Юрія Ворожка поділилася результатами судово-медичної експертизи.

Зі слів Катерини, судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті українського блогера стала "механічна асфіксія". Також вона зазначила, що у спорткомплексі, де стався інцидент, на відеокамерах видно, що Юрій знаходився під водою протягом десяти хвилин, де йому не надали жодної допомоги.

"Вже є судмедекспертиза. Механічна асфіксія. Простими словами – він захлинувся водою. Це свідчить про те, що йому не надали належної допомоги у басейні. Жодних тромбів, жодних серцевих чи інших припущень навіть немає. Тому це халатність працівників. З відеокамер було видно, що Юра знаходився під водою 10 хв і протягом цього часу до нього взагалі ніхто не прийшов на допомогу. Ці факти не будуть замовчуватися. Обіцяю, що ми доведемо справу до кінця", - розповіла Катерина Стерпул у своєму фотоблогу.

Юрій Ворожко / Фото: instagram.com/vorozhko_yura

Так, родина блогера разом з адвокатами подала заяву до поліції на спорткомплекс, де трапився інцидент, відповідно до частини 3 ст. 136 ККУ "Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані". Про це також повідомила Стерпул.

Юрій Ворожко. Фото: Instagram Катерини Стерпул

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть зірки "Весілля в Малинівці" Людмили Алфімової.

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