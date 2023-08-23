Родина загинула після святкування дня народження: деталі ДТП з 12 загиблими на Вінниччині 

Внаслідок ДТП ВАЗу з вантажівкою DAF, яка сталася ввечері 22 серпня на Вінниччині, загинуло 12 осіб, - це дві родини з дітьми та їхні близькі. Того дня усі вони святкували день народження 2-річного хлопчика.

Деталі аварії повідомляє "УНІАН" та місцева газета "RIA-Козятин".

Староста Бродецького Ігор Ткачук розповів "УНІАН", що в аварії загинула ціла родина. За кермом легковика був 23-річний Руслан. Серед пасажирів - його дружина, 2-річний син, брат Дмитро (1991 року народження) з дружиною і чотирма дітьми, неповнолітня сестра Валентина, теща Руслана та кум - хрещений батько 2-річної дитини, яка також була у салоні авто.

"Усе село шоковане тим, що сталося… Того дня вони святкували день народження того 2-річного хлопчика. Випили, закусили, а потім, очевидно, вирішили відвезти додому свого кума, хрещеного батька дитини-іменинника. Чому всі сіли в авто, а не поїхав лише водій – вже цього вам не скаже ніхто", - розповів Ткачук.

За словами Ткачука, родина, у якій виховувалися вже загиблі Руслан, Дмитро та Валентина, була неблагополучною. Їхня мати зловживала алкоголем, за що її навіть позбавили батьківських прав. Хлопці виховувалися у дитбудинках та інтернатах. Втім, виросли роботящими.

"Вони були висотниками – займалися обрізанням високих дерев, дрова людям заготовляли. Словом, без роботи ніколи не були. Гроші мали, купили собі по будинку, по машині. Діти вчилися у школі, зірок з неба не хапали, але завжди були одягнені, нагодовані, доглянуті. Ніхто нічого про них поганого сказати не може. Чи був Руслан напідпитку, коли сідав за кермо, покаже експертиза", - наголошує староста села.

Ткачук також розповів, як 12 людей помістилися у п'ятимісний ВАЗ. За його словами, у "двійки" великий багажник, куди доставили сидіння з іншого автомобіля. Саме там сиділи всі діти.

Тим часом заступник керівника Відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Дмитро Микитюк розповів "RIA-Козятин", що десятеро загиблих - з Бродецького, одна жінка - з Немирова, один чоловік - з Клітинки.

"Легковик їхав після святкування дня народження з Бродецького до Клітинки. Справа - резонансна. 20 років працюю у правоохоронних органах, все бачив, але такого ще не було. Фуру піднімали краном, а легковика відтягували. Тіла всіх загиблих направили у морг міста Вінниці для проведення експертиз", - розповів він.

Страшна ДТП сталася ввечері 22 серпня поблизу села Бродецьке Глуховецької громади.

Аварія з 12 людьми на Вінниччині

Ввечері 22 серпня поблизу села Бродецьке Хмільницького району на Вінниччині зіткнулися ВАЗ із вантажним автомобілем DAF. У салоні легковика було 12 осіб. Усі вони загинули. Серед загиблих - шість дітей віком від 2 до 12 років.

Водій вантажівки затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Призначено низку експертиз.

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