Родинне застілля обернулося лікарнею: у Сумській області стався спалах ботулізму

Усі їли консервовані гриби.

Спалах ботулізму стався в Сумській області: у місті Лебедин четверо людей потрапили до лікарні після родинного застілля.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 7 грудня.

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Люд куштували консервовані гриби домашнього приготування. Жінці, яка була у найважжчому стані, медики відразу ввели сироватку проти ботулізму. Окрім неї цей препарат потрібен був ще двом хворим. Втім, його довелося вже купувати через приватного підприємця, який спеціально для них завіз ліки з-за кордону. Як виявилося, на в області була лише одна доза сироватки, а купити в Україні її неможливо.

За словами медиків, вакцину замовляють щороку централізовано через Мінохорони здоровя залежно від прогнозованої кількості хворих на ботулізм. Цьогоріч в області було чотири дози сироватки, а випадків – вже шість.

Перебої із сироваткою проти ботулізму в Україні почалися від 2014 року - коли держава відмовилася реєструвати і закуповувати російський препарат. Нині її завозять з Канади, ціна однієї дози - 80 тисяч гривень. "Цей лікарський засіб не виробляється в Україні. Заявки на рівні держави проводять. Замовлення надається. Зараз ми очікуємо поставки. Сподіваємось, що найближчим часом вони будуть", - каже медична директорка Сумського обласного центру інфекційних хвороб да дерматології імені Красовицького Ірина Троцька.

Як повідомлялося, у Бердянську чоловік помер від ботулізму. Його дружина перебуває у лікарні. Подружжя їло в'ялену рибу, куплену на центральному ринку. У зв'язку з нещасним випадком у місті розпочалися перевірки всіх точок, де продають рибу.

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