Маючи надзвичайну велику шану та вдячність воїнам України, які боронять державну незалежність, а також загиблим захисникам, які безстрашно віддали свої життя за наше майбутнє родини загиблих героїв вимагають видалити кричущі публікації зневаги до родин загиблих героїв, їх побратимів, та цивільних громадян України.

На жаль, наразі наша держава перебуває у досить складному періоді свого існування. Саме це і має об’єднати Україну як ніколи раніше, аби вистояти перед тиском ворога, ставити спільні цілі на майбутнє, реалізовувати їх, та показати не тільки собі, але й європейській спільності нашу потужність та велич.

Проте, як можна казати про велич та гідність нації, коли поряд з Алеєю пам’яті захисників України, місцем болю та співчуття, подяки та гордості, символом незламності приймається рішення про встановлення торгової Малої архітектурної форми (МАФу).

Жодний нормативний документ не може виправдати цієї зневаги, яка транслюється демонструючи, фактично, настрої вандалізму, безпринципності та байдужості до заслуг та неймовірних досягнень полеглих воїнів, їх внеску в найбутнє України.

Мова йде про наступне.

14 жовтня 2022 року в місті Києві по вул. Оранжерейна, 2 — Дорогожицька, 7 урочисто відкрито Алею пам’яті захисників УКРАЇНИ.

Ця Алея створена благодійниками, волонтерами,родинами загиблих під патронатом Уповноваженого Президента України з волонтерської діяльності. Багато сил та емоцій було віддано, аби вшанувати пам’ять загиблих героїв, висловити подяку їх родинам, а також показати громадянам України, якою ціною виборюється кожен сантиметр священної української землі. Кожного дня сотні, а іноді й тисячі громадян, прямуючи вздовж цієї вулиці, прикладають руку до серця, аби віддячити загиблих захисників та вшанувати їх пам’ять.

Проте, нам стало відомо, що за даною адресою по вулиці Оранжерейна, 2 — Дорогожицька, 7 планується встановлення малої архітектурної форми на прилеглій території до Лук’янівського кладовища та Алеї пам’яті захисників України, що є ні чим іншим як паплюженням пам’яті наших Воїнів.

Встановлення будь-якої малої архітектурної форми на прилеглій території до Лук’янівського кладовища на вулиці Оранжерейній, на якій знаходиться Алея пам’яті захисників України, ВИКЛИКАЄ ОСУД та СУПРОТИВ у громадських організацій, громадських діячів, воїнів, патріотів — у всіх киян, а також викличе осуд у наших ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПАРТНЕРІВ!

Разом з тим, не дивлячись на численні звернення та повідомлення про порушення законодавства, паплюження та прояв неповаги до захисників, 08 жовтня 2024 року на засіданні комісії з питаль малих архітектурних форм, у присутності зам начальника ритуальної служби міста Києва Скорика Олександра, було погоджено встановлення тимчасової споруди (МАФ) за адресою вулиця Дорогожицька, 7 у м. Києві, на земельній ділянці, на якій перебуває Алея пам’яті захисників УКРАЇНИ.

Особливий цинізм ситуації полягає в тому, що саме надався дозвіл на встановлення МАФу у місці пам’яті та скорботи, де мають лунати слова вдячності та поваги, а не виписуватись чеки та рахунки за надані послуги чи проданий товар.

Абсолютно аморальним є не тільки свідоме ігнорування негативної позиції громадян України по відношенню до встановлення МАФу біля Алеї пам’яті захисників України, але й зневага до волонтерів, благодійників, родин загиблих захисників, які вклали власну душу в цей урочистий об’єкт, прикладали зусилля в його створення та утримання в належному стані.

Дані дії за рахунок покладених життів наших захисників є абсолютно неприпустимими в громадянському суспільстві України. Вони викликають колосальний резонанс всередині громадського життя та відбиваються тільки негативними емоціями, бо жодна порядна людина, яка усвідомлює весь жах війни, цінність життя, важливість пам’яті, в будь-якому разі навіть не розглядала б можливість встановлення біля меморіального місця, яке має загальносуспільне значення, будь-якої споруди для продажу товару чи надання послуг.

Натомість, таке питання було розглянуто і підтримано, йдучи всупереч здоровому глузду, думки містян, позиції європейських партнерів, які навпаки вживають всіх можливих заходів, аби місце шани і пам’яті було відокремлене та не скривджене такими спорудами.

14 жовтня 2024 року на другу річницю Алеї памʼяті захисників України, з метою запобігти знищенню Алеї памʼяті захисників було здійснено автопробіг, до якого долучилися благодійники та військові, матері, жінки, родини загиблих героїв. Під час автопробігу письмові звернення, які підписали понад 1000 киян та родин загиблих героїв, було передано до Офісу президента, Міністерства культури, Міністерства у справах ветеранів.

У зверненнях побратими й рідні загиблих закликали скасувати встановлення торговельної споруди на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника, зокрема на Алеї пам’яті захисників України.

Також були надіслані звернення до посольства США, Великобританії, Німеччини з проханням підтримати вимоги ветеранського руху і не допустити знищення місць пам’яті загиблих захисників України.

Встановлення будь-якої малої архітектурної форми на прилеглій до Лукʼянівського кладовища території по вулиці Оранжерейній, де розташована Алея памʼяті захисників України, спровокує спротив і негативну реакцію громадських організацій, громадських діячів, воїнів, патріотів, а також викличе осуд у наших європейських партнерів.

Активісти переконані, що суспільство має сприяти вшануванню пам’яті захисників і захисниць та не надавати дозвіл для встановлення торговельної споруди.

Такі дії є абсолютно неприпустимими і є проявом неповаги перш за все до тих, хто за волю та свободу України віддав життя. Ми вимагали негайного скасування цього рішення та недопущення надалі встановлення малих архітектурних форм біля Алеї пам’яті захисників України.

Мінкульт та прокуратура відреагували щодо запобігання забудови у вигляді торговельної споруди на території Лук'янівського заповідника, Алеї памʼяті захисників України.

Міністерство культури у відповідь на звернення громадськості зазначає, що Алея пам’яті захисників України розташована на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника, яка перебуває в охоронній зоні. Комплекс пам'яток "Лук'янівського кладовища" (1878 рік – середина ХХ ст.) по вул. Дорогожицькій, 7 в м. Києві відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 928 є пам’яткою історії національного значення з охоронним № 260020-Н.

У межах території заповідника забороняється будь-яке будівництво, встановлення споруд торговельного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності. У разі проведення містобудівних перетворень чи будівельних робіт замовник повинен отримати дозвіл центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини (Міністерство культури України).

За результатами перевірки Міністерство зазначає, що в електронній базі документообігу МКСМ не виявлено жодних погоджень, програм та проектів містобудівних, архітектурних чи ландшафтних перетворень на території Лук’янівського заповідника.

З огляду на дані обставини, Міністерство культури звернулося для проведення перевірки та вжиття необхідних заходів у межах компетенції відповідних органів реагування.

У межах проведених перевірок та заходів просить інформувати Міністерство додатково.

На дані незаконні дії миттєво відреагувала прокуратура м. Києва, яка звернулася до суду з клопотанням, яке було задоволено судом м. Києва та накладено арешт на земельну ділянку Державного історико-меморіального Лук’янівського заповіднику із забороною проведення на ній будь-яких будівельних чи інших несанкціонованих у встановленому порядку робіт, оскільки на даній земельній ділянці вчиняються дії, які є предметом дослідження у кримінальному провадженні.

“ Маючи надзвичайну велику шану та вдячність воїнам України, які боронять державну незалежність, а також загиблим захисникам, які безстрашно віддали свої життя за наше майбутнє,звертаємося до вас з цією заявою, аби видалити кричущі публікації зневаги до родин загиблих героїв, їх побратимів, та цивільних громадян України.

Просимо дослухатись думки громадян та вдатись до моральності, людяності і поваги, залишити Алею пам’яті захисників України не скривдженою будь-якими публікаціями памʼять наших Героїв.” - Інна Бондар (представник родин загиблих).