Родині, яка в Харкові втратила житло, подарували квартиру: хто їм допоміг

Родина Вікторії Харкова жила на Північній Салтівці. Цей район дуже постраждав на повномасштабного вторгнення. Їхній дім було зруйновано. Завдяки зусиллям команди "Трухи" сім'ї придбали нову трикімнатну квартиру у центральному районі міста.

Про це розповів власник мережі "Труха" Максим Лавриненко.

"Це була нелегка подорож, але ми впевнені, що зробили правильний вибір. Побачити щасливі очі Вікторії – найкраща нагорода за всі наші зусилля. Я сам ледь втримався від емоцій. Це було не просто передати ключі від квартири, це було про надання надії і нового початку" – поділився Максим Лавриненко.

Кілька років родина не мала власного житла. Ключі від нової квартири, каже жінка, стали символом нового етапу в житті. Завдяки ініціативі команді "Трухи" вдалося забезпечити сім’ю новим житлом.

"Наша історія на цьому не закінчується. Найближчим часом ми плануємо придбати ще одну квартиру для постраждалої сім’ї. Вже внесено задаток, і в листопаді ми зможемо поділитися новими здобутками", - поділився планами Лавриненко.

"Труха" від перших днів великої війни допомагає тим, хто цього потребує. Команда організовує збір коштів, закуповує необхідне обладнання для ЗСУ, допомагає грошима родинам, чиї домівки постраждали від ракетних атак, а також підтримує різноманітні соціальні ініціативи. Нещодавно "Труха" долучилася до будівництва дитячого спортивного майданчика для дітей-сиріт, створивши для них місце для гри та розвитку.

Нагадаємо, військовий Юрій Федоренко розповів, чи готується РФ до нового наступу на Харків. З його слів, українські військові готуються до загострення на цій ділянці фронту вже найближчим часом.

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