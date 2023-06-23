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Родини зниклих та полонених можуть передати листи своїм рідним: як це зробити

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Родини зниклих та полонених можуть передати листи своїм рідним: як це зробити

Як написати лист полоненому / Фото: pixabay.com

Деякі зі зниклих безвісти осіб, перебувають у полоні.

Втім їх рідні все ж можуть тримати з ними зв’язок через листування – це передбачено нормами Женевських конвенцій про поводження з військовополоненими.

Про це розповів уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

Українська сторона чітко дотримується норм міжнародного права. Зокрема, забезпечує утримуваним російським військовополоненим листування зі своїми рідними.

"Очікуємо від протилежної сторони аналогічного дотримання прав військовополонених", - підкреслив він. 

Для родин зниклих безвісти та полонених Національне інформаційне бюро розробило правила написання кореспонденції.

Правила кореспонденції для зниклих безвісти та полонених / © t.me/Oleg_Kotenko_Patriot/94
Правила кореспонденції для зниклих безвісти та полонених / Фото: t.me/Oleg_Kotenko_Patriot/94

Нагадаємо, що раніше ми писали про хакерські листи з контент-приманкою: як урядова команда виявила шпигунську кампанію проти українських організацій

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Дата публікації
Перегляди
1748
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