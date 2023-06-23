Родини зниклих та полонених можуть передати листи своїм рідним: як це зробити

Втім їх рідні все ж можуть тримати з ними зв’язок через листування – це передбачено нормами Женевських конвенцій про поводження з військовополоненими.

Про це розповів уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

Українська сторона чітко дотримується норм міжнародного права. Зокрема, забезпечує утримуваним російським військовополоненим листування зі своїми рідними.

"Очікуємо від протилежної сторони аналогічного дотримання прав військовополонених", - підкреслив він.

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Для родин зниклих безвісти та полонених Національне інформаційне бюро розробило правила написання кореспонденції.

Правила кореспонденції для зниклих безвісти та полонених / Фото: t.me/Oleg_Kotenko_Patriot/94

Нагадаємо, що раніше ми писали про хакерські листи з контент-приманкою: як урядова команда виявила шпигунську кампанію проти українських організацій.