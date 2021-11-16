Родину жорстоко побитого у Парижі 15-річного українця пограбували на Закарпатті в день весілля

Родину жорстоко побитого у Парижі 15-річного українця пограбували на Закарпатті в день весілля

Судовий процес над нападниками на Юрія у Франції триває.

Родину 15-річного українця Юрія, якого в січні цього року жорстоко побили біля Ейфелевої вежі у Парижі пограбували на Закарпатті. З будинку винесли цінні речі та 21 тисячу євро.

Про це повідомляє Оbozrevatel.

У Франції триває судовий процес над 11 нападниками, які побили 15-річного Юрія з України. Хлопця уже виписали з лікарні, він продовжує навчатись у ліцеї та грає у футбол. Також українцю запропонували навіть тренувати юних спортсменів.

Проте на цей раз неприємний інцидент трапився із родиною Юрія на Закарпатті. Влітку родичі приїхали в Україну на святкування весілля двоюрідної сестри Юрія. Тоді під час святкування невідомі пограбували будинок сім'ї побитого українця в селі Білки Хустського району. З приміщення вкрали 21 тисячу євро, ноутбук матері Юрія, дорогий годинник та прикраси. Потерпілі вважають, що злодії стежили за їхнім будинком та вибрали час, коли нікого не буде вдома.

Злочин розслідує поліція м. Іршави на Закарпатті. Наразі минуло 4 місяці, проте злодіїв і досі не затримали.

Нагадаємо, напад на українця стався 15 січня неподалік Ейфелевої вежі. 15-річний Юрій із друзями повертався з коледжу, коли на них накинулася група невідомих. Із металевими палицями і битами вони атакували студентів.

Усім вдалося втекти, окрім Юрія. З важкими травмами хлопця госпіталізували, деякий час він перебував у штучній комі.

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