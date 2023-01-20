Родом із Сум: з'явилися подробиці про командира гвинтокрила, що впав у Броварах (фото)

Прощання із Олександром Василенком відбудеться у Ніжині, потім — у Сумах.

Командир повітряного судна — гвинтокрила, який впав у Броварах 18 січня, родом із Сум.

Цю інформацію підтвердила радниця голови ОВА з питань медіа та інформаційної політики Альона Яцина, передає "Суспільне".

"Командиром повітряного судна — інструктором авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах був Олександр Василенко. Він родом із Сум. Прощання з чоловіком відбудеться у Ніжині, потім — у Сумах", - повідомила Яцина.

Фото: sum.hsc.gov.ua

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах на Київщині поруч із дитячим садком та житловим будинком розбився вертоліт ДСНС. У катастрофі загинуло вище керівництво МВС, включно з міністром Денисом Монастирським.

Загалом внаслідок трагедії загинуло 14 осіб, з них – одна дитина. Маленька Мілана загинула разом з мамою.

ТСН.ua зібрав офіційні коментарі та думки експертів щодо причин трагедії в Броварах.

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