Родичі посадовця СБУ під час війни придбали нерухомість під Києвом на близько 2 млн доларів — hromadske

Сергій Кононенко / © СБУ

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Родичі начальника Управління СБУ в Закарпатській області Сергія Кононенка під час повномасштабної війни стали власниками десятків об’єктів нерухомості під Києвом, а загальна ринкова вартість майна, оформленого на членів його родини, може становити близько 2 млн доларів.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні hromadske.

За даними видання, починаючи від 2021 року, мати, сестра, тесть, теща та інші близькі родичі посадовця оформили на себе 23 таунхауси у двох котеджних містечках на Київщині. Значну частину цієї нерухомості було придбано вже після початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Вартість майна оцінюють у близько $2 млн

Як зазначає hromadske, лише ринкова вартість 23 таунхаусів могла сягати приблизно 1 млн доларів. Крім цього, родині Кононенка належать комерційні об’єкти в центрі Борисполя, оформлені на компанію, яка перейшла у власність його батька 2021 року. Вартість цієї нерухомості журналісти також оцінюють приблизно у 1 млн доларів.

Окремо журналісти звернули увагу на земельну ділянку поблизу елітного котеджного містечка під Києвом, де розташований недобудований приватний будинок, який, за оцінкою експертів, також має значну вартість.

Хто справжній власник майна?

За інформацією hromadske, більшість земельних ділянок, на яких уже були зведені таунхауси, родичі посадовця придбали за суми, що суттєво відрізнялися від ринкової вартості аналогічної нерухомості. Після оформлення земельних ділянок члени родини самостійно вводили будинки в експлуатацію.

Журналісти також встановили, що котеджні містечка, де було придбано нерухомість, пов’язані з бориспільськими бізнесменами, з якими, за даними розслідування, Сергій Кононенко був знайомий ще задовго до призначення на нинішню посаду.

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Голова правління ГО «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик припустив, що розподіл придбань між різними родичами може свідчити про те, що реальним власником майна є сам посадовець.

Що кажуть у СБУ

У Службі безпеки України повідомили журналістам, що батько посадовця багато років займався підприємницькою діяльністю, а свояк працює топменеджером у сфері автомобільного дилерства.

Водночас, як зазначає hromadske, у спецслужбі не відповіли на запитання щодо джерел коштів на придбання нерухомості, вартості таунхаусів, а також обставин переходу у власність родини компанії, на балансі якої перебуває офісний центр у Борисполі.

Що відомо про Сергія Кононенка

Сергій Кононенко працював у СБУ щонайменше від 2016 року, обіймаючи різні посади, зокрема в Управлінні спецслужби у Київській області.

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2019-2021 років Кононенко перейшов на роботу у ДФС: спочатку начальником управління внутрішньої безпеки, потім — заступником керівника київського управління.

2022 року президент Володимир Зеленський призначив Кононенка керівником СБУ в Кіровоградській області. Від 2024 року він очолює Управління СБУ в Закарпатській області.

Нагадаємо, правоохоронці викрили злочинну групу, яка привласнила 27 млн грн, виділених на гуманітарну допомогу деокупованим громадам Київської області. Організатором корупційної схеми виявився столичний адвокат.

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