Родина Галущенка жила у Женеві в апартаментах за $9 тисяч на місяць

Герман Галущенко / © .facebook.com/Герман Галущенко

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Діти колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка 2025 року разом із його колишньою дружиною Ольгою Богдановою проживали у розкішних апартаментах у Женеві на березі Женевського озера. Оренда квартири площею 220 квадратних метрів за рік коштувала понад 85 тисяч швейцарських франків — майже 4,5 млн грн, або близько $9 тисяч на місяць.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Схеми» «Радіо Свобода».

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Журналісти встановили, що квартира розташована на набережній Гюстав-Адор в одному з найпрестижніших районів Женеви. Апартаменти містяться в історичному будинку на березі Женевського озера.

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Галущенко не вказав оренду у декларації

За даними «Схем», оренда цієї квартири не була зазначена у декларації Галущенка, яку він подав під час звільнення з посади міністра юстиції.

Національне агентство з питань запобігання корупції під час повної перевірки декларації встановило, що ексміністр не задекларував низку відомостей на загальну суму понад 55,5 млн грн. НАЗК вказало на ознаки декларування недостовірної інформації.

У документах НАЗК зазначено, що колишня дружина Галущенка підтвердила проживання разом із дітьми у швейцарській квартирі протягом 2025 року на підставі договору оренди.

Водночас сам Галущенко заявив НАЗК, що не знав про оренду цього житла. За його словами, після розлучення 2022 року колишня дружина опікується спільними дітьми, а про перебування квартири у користуванні дітей він нібито дізнався лише 2026 року з матеріалів кримінального провадження.

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Розкішне життя у Швейцарії

Журналісти «Схем» встановили будинок, у якому розташовані апартаменти — на набережній Гюстав-Адор неподалік парку Ла-Гранж та Женевського озера.

Будинок, в якому орендувала апартаменти родина Галущенка в Женеві / © Google Maps

За даними розслідування, родина Галущенка могла перебувати у цьому районі Женеви й раніше. Журналісти знайшли свідчення відвідування колишньою дружиною ексміністра закладів неподалік будинку 2023–2024 років.

Також «Схеми» звернули увагу на навчання одного із синів Галущенка у швейцарському приватному коледжі College Alpin Beau Soleil. За даними журналістів, навчання разом із проживанням у цьому закладі може коштувати до $200 тисяч на рік.

Родина також фотографувалася біля Женевського озера, зокрема на тлі відомого фонтану Же-До, розташованого неподалік від будинку.

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Журналісти зазначають, що якщо орієнтуватися на вартість оренди за 2025 рік і припустити аналогічну ціну протягом попередніх років, загальні витрати на житло у Женеві від 2023-го до 2026 року могли сягнути близько 20 млн грн.

«Схеми» намагалися отримати коментарі від Германа Галущенка та його колишньої дружини. Адвокати ексміністра не надали коментарів, а Богданова на повідомлення та дзвінки журналістів не відповіла.

Нагадаємо, за даними НАБУ, протягом 2021-2025 років на користь ексміністра було «відмито» 12 млн доларів. З цієї суми понад 7 млн доларів вивели на рахунки двох компаній на Маршаллових Островах, які оформили на колишню дружину та дітей Галущенка. Ще 4 млн доларів були видані готівкою у Швейцарії.

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