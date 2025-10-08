Родинний бізнес жаху: мати та старший син "продавали" 11-річного хлопчика для порно

Суд виніс вирок матері, яка використовувала 11-річного сина для дитячої порнографії / © Прокуратура міста Києва

Мешканка Дніпра разом зі старшим сином використовувала молодшого, 11-річного сина для виготовлення та збуту дитячої порнографії.

Про це передає Офіс генерального прокурора.

За словами правоохоронців, у 2022-2024 роках обвинувачена спільно зі знайомим та старшим сином виготовляли та розповсюджували дитячу порнографію. Для її виготовлення вона використовувала свого 11-річного сина.

Вони створили сторінку у соцмережі та закритий Telegram-канал, де за гроші розповсюджували фото- та відеоматеріали порнографічного характеру.

Крім цього, жінка передала свого малолітнього сина громадянину іншої держави для сексуальної експлуатації, який розбещував дитину.

Горе-матір засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Старшому сину призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 роки. Щодо її знайомого-спільника судовий розгляд триває.

