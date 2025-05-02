Роял-флеш і ще 100 днів: США залишаються в переговорах і навіть можуть продати Україні зброю

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Так посадовець в ефірі Fox Business порівняв підписану угоду зі сваркою в Овальному кабінеті наприкінці лютого під час візиту Зеленського до Вашингтона, нагадавши, що тоді Трамп сказав українському президенту: «У вас немає козирів». Тепер, на думку Бессента, можна «взяти ці козирі (угоду про надра — Ред.), піти й показати російському керівництву». Не зрозуміло, що саме має на увазі міністр фінансів США, та як конкретно ця угода може змусити Путіна, наприклад, погодитися на припинення вогню по всій лінії фронту, на чому вже майже два місяці наполягають Київ і Вашингтон.

Проте, щойно перша віцепрем’єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко підписала у Вашингтоні угоду про надра, як ЗМІ, посилаючись на документальні реєстри Конгресу США, повідомили, що адміністрація Трампа проінформувала Конгрес про наміри схвалити експорт товарів військового призначення Україні через механізм Direct Commercial Sales (DCS) — прямого комерційного продажу — мінімум на $50 млн.

Тож, чи означає це, що адміністрація Трампа вже не проти продавати Україні зброю, і як це пов’язано з підписаною угодою про надра? Та, чи зрозуміли нарешті в Білому домі, що Путін водить їх за ніс? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

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Угода з Трампом: як США шантажували Україну

Угоду про надра Україна та США мали підписати під час сумнозвісного візиту Володимира Зеленського до Вашингтона наприкінці лютого, який закінчився гучним скандалом. Тоді українського президента звинуватили у невдячності. Хоча, припускаючи, що за президентства Трампа безкоштовно зброю Україна може вже не отримати, ще під час зустрічі з кандидатом-Трампом у Нью-Йорку наприкінці вересня 2024 року президент Зеленський виклав йому ідею угоди про надра.

Нагадаємо, що пропозиція щодо спільного захисту, інвестування та використання наявних в Україні критичних мінералів — літію, титану, урану, графіту тощо — була одним із пунктів плану перемоги, який президент Зеленський представив як США, так і ЄС. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, якого вважають наближеним до Трампа (та одним з авторів ідеї угоди про надра), неодноразово заявляв, що доступ Америки до українських надр дуже зацікавив Трампа, тому це в інтересах США захистити Україну, щоб ці рідкоземельні метали не потрапили до рук росіян.

Проте після приїзду Скота Бессента до Києва в середині лютого, ще до візиту президента Зеленського до Вашингтона, який обернувся скандалом, стало зрозуміло, що доступ до українських надр в адміністрації Трампа зрозуміли по-своєму. Всі ці три місяці українська урядова команда вела наполегливу роботу, щоб зробити угоду (навіть її назва кілька разів змінювалася) не просто збалансованою, а такою, яка б відповідала нашим національним інтересам і зберігала український суверенітет, передбачений Конституцією України, над нашими корисними копалинами.

Раніше ТСН.ua вже писав, що попередні драфти угод, наприклад, передбачали зобов’язання України повернути США надану за адміністрації Байдена безповоротну військову та фінансову допомогу. Причому, спочатку в документах йшлося про $500 млрд. Потім Трамп, обіцяючи Зеленському «великі проблеми» за непідписання угоди, скрізь заявляв (і, до речі, продовжує заявляти), що Америка надала Україні $350 млрд. Хоча, насправді, за оцінками Кільського інституту, це $123 млрд. Також США хотіли контролювати не лише розвідку, видобуток абсолютно всіх корисних копалин і доходи, а й українську інфраструктуру, пов’язану з природними ресурсами, — дороги, залізницю, трубопроводи, порти, НПЗ тощо.

Не кажучи про інші американські пропозиції до угоди, які не просто суперечили нашому євроінтеграційному курсу, а й були такими, що це начебто Україна програла війну США і має зараз виплачувати репарації. У середу, 30 квітня, Київ і Вашингтон нарешті підписали збалансований документ — Угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Хоч після цього Трамп і заявив, що США отримають набагато більше, ніж «$350 млрд, які Байден передав Україні готівкою та військовим обладнанням», жодний пункт підписаної угоди не передбачає повернення наданої раніше безповоротної американської допомоги.

Надра в обмін на зброю: але спершу зброю

Підписану у Вашингтоні угоду про надра ще має ратифікувати Верховна Рада. Щоправда, чи буде дзеркальна ратифікація в американському Конгресі, в чинній адміністрації США не кажуть. Так, серед мінусів угоди — відсутність гарантій безпеки. З офіційних коментарів команди Трампа ми чуємо, що Америка і так буде зацікавлена захищати свої бізнес інтереси та інвестиції в українські корисні копалини. Проте, і до 2014 року, і до лютого 2022 року, в Україні було багато іноземних компаній та інвестицій. І це не стримало Путіна від агресії. До того ж, як зазначають західні аналітики, до 40% родовищ корисних копалин знаходяться на тимчасово окупованих Росією українських територіях.

Хоч держсекретар США Марко Рубіо і каже, що підписана угода про надра — «важливий крок на шляху до припинення війни», не зовсім зрозуміло, як саме вона допоможе Україні стримати Путіна від подальшої агресії. Втім, напевно, головний її пункт для нас, — можливість отримувати американську зброю. За словами заступника міністра економіки України Тараса Качки, при наданні нової допомоги, США матимуть збільшену частку від майбутніх прибутків фонду. Тобто, частка США буде збільшена на ту суму, на яку вони нададуть допомоги. При цьому, до американського внеску до цього інвестиційного фонду відбудови зараховуватиметься лише майбутня військова допомога Україні.

«Угода носить фінансовий характер. Американські партнери будуть інвестувати в ті компанії, які видобуватимуть корисні копалини в тому обсязі і місцях, які визначить уряд України, і отримувати вигоду у фінансовому форматі. Ми будемо раді, якщо американський народ, допомагаючи захищатися від ворога, зможе заробити. А український народ зможе мати оборону і інвестиції в українську оборону та відбудову. Саме така модель передбачається, і для нас це найбільш взаємовигідний варіант», — додав Тарас Качка.

На початку цього тексту ТСН.ua вже зазначив: щойно у Вашингтоні підписали цю угоду, як у реєстрі Конгресу США з’явився рядок про можливість продажу Україні зброї за механізмом DCS — прямих угод між виробником і замовником зброї. Поки що це лише $50 млн. Проте, може бути й більше. Все залежить від політичної волі адміністрації Трампа. А там, принаймні поки що, не готові відійти від своєї ролі «посередника» між Україною та Росією. Так, експерти кажуть, що укладенням угоди про надра Україні, принаймні дипломатично, вдалося втримати США в переговорному процесі про призупинення вогню та можливості заморожування війни.

У четвер, 1 травня, в ефірі Fox News, віцепрезидент США Джей Ді Венс, якого аж ніяк не можна зарахувати до симпатиків України, заявив, що найближчим часом війна не закінчиться, додавши, що між Україною та Росією «дуже велика прірва», тому адміністрація Трампа працюватиме ще 100 днів, щоб «спробувати зблизити ці сторони». Водночас, за словами речниці Держдепу Теммі Брюс, США більше не планують виконувати роль посередника у врегулюванні війни.

«Ми не будемо більше подорожувати світом, організовуючи зустрічі. Настав момент, коли саме Україна й Росія мають озвучити свої конкретні пропозиції щодо завершення війни. Трамп і далі підтримує дипломатичний шлях вирішення конфлікту, однак адміністрація вирішила змінити підхід і зосередитися на інших міжнародних викликах», — додала Теммі Брюс.

Не є секретом, що адміністрація Трампа будь-що, навіть ціною капітуляції України, хотіла домовитися з Кремлем про встановлення режиму припинення вогню протягом перших 100 днів другого президентського терміну Трампа. 47-й президент США чомусь був впевнений: щойно він подзвонить Путіну і скаже йому припинити вогонь, той його послухається і зробить це. Проте, навіть три поїздки спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа (який цілковито став на бік Росії і навіть користувався послугами саме кремлівського перекладача) до Росії і багатогодинні розмови з Путіним результату не дали.

Невідомо, чи збираються США посилювати тиск на Росію. Наприклад, той же Ліндсі Грем днями заявляв, що понад 70 його колег у Сенаті готові підтримати законопроєкт, який запровадить «розгромні» санкції проти Росії і велетенські мита — до 500% — проти тих країн, які допомагають Москві, зокрема купуючи її нафту. Проте, навряд чи без політичної волі адміністрації Трампа цей документ пройде дві палати Конгресу. Поки що не зрозуміло, який точно підхід команда Трампа обере щодо України та Росії. За словами очільниці дипломатії ЄС Каї Каллас, блок готує «план Б», якщо США таки вийдуть із переговорного процесу. Й схоже, час вже застосувати його.

Дата публікації 19:17, 01.05.25 Кількість переглядів 10 Трамп готує перший продаж зброї Україні на 50 мільйонів доларів