Роками очікував "сигналу": СБУ спіймала агента-"консерву" ФСБ на оборонному заводі

Російські спецслужби завербували українця задовго до початку повномасштабного вторгнення, коли він працював у РФ на різних підприємствах.

У Кіровоградській області контррозвідка Служби безпеки України спіймала розконсервованого агента російської ФБС, який отримав вороже завдання – влаштуватися до місцевої оборонної компанії і збирати секретну інформацію щодо ремонту військової техніки ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Фігуранту вдалося домогтися призначення на посаду завгоспа декілька тижнів тому. Він майже одразу приступив до збору розвідданих на користь РФ, але СБУ ретельно документувала кожен його крок", - кажуть в Службі безпеки.

Передовсім російський агент намагався встановити точну кількість та види іноземного озброєння, які проходили техобслуговування на базі української оборонної компанії.

Контррозвідники Служби безпеки затримали фігуранта "на гарячому", коли він приховано фотографував таємні документи.

СБУ затримала агента ФСБ, який влаштувався до оборонного заводу на Кіровоградщині / Фото: СБУ

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого ФСБ завербувала задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ. У поле зору російської спецслужби він потрапив під час свого тривалого перебування в Росії, де працював на різних підприємствах.

СБУ затримала агента ФСБ, який влаштувався до оборонного заводу на Кіровоградщині / Фото: СБУ

Згодом його перевели в "режим очікування" і відправили до Україну, де "активували" після початку повномасштабного вторгнення. Передавав він секретні відомості через один з месенджерів. Головною нагородою, яку зрадникові пообіцяла ФСБ, був виїзд до Росії та отримання там громадянства країни-агресора.

Тепер слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зраднику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала зловмисника, який збирав для російських окупантів інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку.

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