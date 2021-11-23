Роками ґвалтував доньку та катував сина: у Хмельницькій області через батька дівчина намагалась вчинити суїцид

Роками ґвалтував доньку та катував сина: у Хмельницькій області через батька дівчина намагалась вчинити суїцид

Горе-батько змушував дітей вживати наркотики.

У Хмельницькій області до 15 років позбавлення волі засудили чоловіка, який роками катував та ґвалтував своїх рідних дітей.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік 5 років ґвалтував свою дочку. Вперше він познущався із дівчинки, коли їй було лише 11 років. Через насильство дівчина намагалась вчинити самогубство.

Горе-батько регулярно бив свого старшого сина: він обпік його жаром із печі та посеред зими на ніч замкнув у холодному підвалі. Також чоловік змушував дітей вживати канабіс.

У травні 2021 року педагоги помітили на тілі хлопця травми та звернулись до поліції. Правоохоронці взялись за горе-батька.

Чоловіку інкримінували ч.3, 4 ст. 152, ч.2 ст. 156, ч.1 ст. 125, ч.2 ст. 146, ч.1 ст. 309, ч.1 ст. 315 Кримінального кодексу України. Славутський міськрайонний суд визнав його винним та засудив до 15 років позбавлення волі.

Відомості про чоловіка будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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