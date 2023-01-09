Роками переховував і не дозволяв ходити до школи: на Тернопільщині поліція зі скандалом забирала у батька сина

На Тернопільщині батько кілька років переховував сина від матері.

У Тернопільській області поліція зі скандалом забирала у батька його сина. Чоловік ще 2019 року після розлучення викрав дитину та переховував її від матері.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції Тернопільської області.

За даними поліції, чоловік 2019 року після розлучення з дружиною забрав свого 5-річного сина. Він відвіз дитину до села та понад три роки переховував від матері. Щоб ніхто не дізнався, де перебуває хлопчик, чоловік не відпустив дитину до школи. Батька та сина тоді поліція оголосила в розшук.

Суди різних інстанцій ухвалили рішення повернути дитину матері. Наприкінці 2022 року Верховний суд України також підтримав жінку. Проте чоловік не виконував ухвал. Тоді жінка звернулась до поліції з проханням допомогти їй повернути дитину.

4 січня поліція встановила, де проживає батько і син. Тоді батько посадив дитину в авто та намагався втекти, проте його затримали.

"Слідчі провели невідкладний обшук у його транспортному засобі, який узаконили в установленому порядку слідчим суддею. При цьому на прохання виконавчої служби правоохоронці забезпечити охорону порядку і, виконуючи рішення суду, спільно із соціальними працівниками передали хлопчика матері, відповідно до рішення Верховного суду України", - йдеться у повідомленні.

Наразі дитина проживає з мамою. Проте чоловік і надалі хоче повернути сина.

Нагадаємо, у селищі Товсте Чортківського району Тернопільської області два школяра побили та обзивали повією свою однокласницю. За це судили їхніх батьків.

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