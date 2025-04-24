Роками ґвалтував неповнолітніх дівчат: поліція викрила батька-вихователя дитячого будинку

Сексуальне насильство в дитячому будинку

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На Прикарпатті затримали 48-річного чоловіка, який мав статус батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу з Херсонської області. Його підозрюють у систематичних сексуальних злочинах проти неповнолітніх дівчат. Найменшій постраждалій на момент здійснення злочину було лише 10 років.

Про це повідомила поліція Херсонської області та облпрокуратура.

За даними поліції, злочинець організував будинок сімейного типу ще у 2008 році. Під виглядом турботи він роками ґвалтував вихованок — вдома та у віддалених місцях, куди вивозив дітей. Слідство вже підтвердило три жертви, але їхня кількість може зрости. В однієї з дівчат через пережите розвинулися психічні розлади.

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«Маючи дружину та двох рідних синів, він систематично ґвалтував малолітню підопічну, якій на момент першого злочину було лише 10 років. Крім того, чоловік вчиняв розпусні дії щодо двох інших неповнолітніх вихованок», — йдеться в повідомленні

Після початку війни злочинець разом із сім’єю та вихованцями переїхав на Івано-Франківщину, де його й затримали. Йому інкримінують:

зґвалтування (ч. 4 ст. 152 КК України),

сексуальне насильство (ч. 3 ст. 153),

розбещення неповнолітніх (ч. 2 ст. 156).

Всі 10 дітей із будинку сімейного типу негайно вилучили. Зараз п’ять хлопчиків і п’ять дівчат отримують психологічну допомогу.

«Наразі суддя підтримав клопотання слідства та обрав зловмиснику запобіжний захід — тримання під вартою. Нині тривають необхідні слідчі дії. Організатору дитячого будинку сімейного типу загрожує 15 років ув’язнення», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Рівненщині двоє підлітків постраждали внаслідок вибуху батарейки та петарди.