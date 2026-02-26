ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
376
Час на прочитання
2 хв

Роками ґвалтував племінницю та знімав це на відео: в Одесі судитимуть педофіла

Обвинувачений запрошував дівчинку до себе в гості, де вчиняв дії сексуального характеру; жахливі злочини тривали роками: перший епізод стався, коли дитині було лише сім років.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Педофіл у залі суду

Педофіл у залі суду / © Поліція Одеської області

Правоохоронці Одеси завершили досудове розслідування та скерували до суду справу стосовно місцевого мешканця, якого звинувачують у серії сексуальних злочинів проти малолітньої дитини. Чоловік протягом чотирьох років знущався з власної племінниці.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Хронологія злочинів та викриття

За даними слідства, обвинувачений регулярно запрошував дівчинку до себе в гості, де вчиняв щодо неї дії сексуального характеру. Жахливі злочини тривали роками:

  • Перший епізод стався, коли дитині було лише сім років.

  • Останній зафіксований випадок — в одинадцятирічному віці.

Зловмисник не лише чинив насильство, а й фіксував свої дії на відеокамеру. Злочинну діяльність одесита викрили співробітники кіберполіції спільно зі слідчими ГУНП в Одеській області. Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучили цифрові носії з відеофайлами, які експертиза офіційно визнала дитячою порнографією.

Суворий запобіжний захід та статті обвинувачення

Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому інкримінують порушення одразу кількох статей Кримінального кодексу України:

  1. Сексуальне насильство (ч. 3 ст. 153 ККУ).

  2. Примушування дитини до участі у створенні порнографії (ч. 4, 5 ст. 301 ККУ).

  3. Зберігання дитячої порнографії (ч. 1 ст. 301-1 ККУ).

«На підставі зібраних доказів та низки експертних висновків обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі», — повідомили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, на Сумщині дід упродовж п’яти років ґвалтував малолітню онуку.

