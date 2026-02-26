Роками ґвалтував племінницю та знімав це на відео: в Одесі судитимуть педофіла

Педофіл у залі суду / © Поліція Одеської області

Правоохоронці Одеси завершили досудове розслідування та скерували до суду справу стосовно місцевого мешканця, якого звинувачують у серії сексуальних злочинів проти малолітньої дитини. Чоловік протягом чотирьох років знущався з власної племінниці.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Хронологія злочинів та викриття

За даними слідства, обвинувачений регулярно запрошував дівчинку до себе в гості, де вчиняв щодо неї дії сексуального характеру. Жахливі злочини тривали роками:

Перший епізод стався, коли дитині було лише сім років .

Останній зафіксований випадок — в одинадцятирічному віці.

Зловмисник не лише чинив насильство, а й фіксував свої дії на відеокамеру. Злочинну діяльність одесита викрили співробітники кіберполіції спільно зі слідчими ГУНП в Одеській області. Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучили цифрові носії з відеофайлами, які експертиза офіційно визнала дитячою порнографією.

Педофіл у залі суду / © Поліція Одеської області

Суворий запобіжний захід та статті обвинувачення

Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому інкримінують порушення одразу кількох статей Кримінального кодексу України:

Сексуальне насильство (ч. 3 ст. 153 ККУ). Примушування дитини до участі у створенні порнографії (ч. 4, 5 ст. 301 ККУ). Зберігання дитячої порнографії (ч. 1 ст. 301-1 ККУ).

«На підставі зібраних доказів та низки експертних висновків обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі», — повідомили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, на Сумщині дід упродовж п’яти років ґвалтував малолітню онуку.