Роками ґвалтував племінницю та знімав це на відео: в Одесі судитимуть педофіла
Обвинувачений запрошував дівчинку до себе в гості, де вчиняв дії сексуального характеру; жахливі злочини тривали роками: перший епізод стався, коли дитині було лише сім років.
Правоохоронці Одеси завершили досудове розслідування та скерували до суду справу стосовно місцевого мешканця, якого звинувачують у серії сексуальних злочинів проти малолітньої дитини. Чоловік протягом чотирьох років знущався з власної племінниці.
Про це повідомляє поліція Одеської області.
Хронологія злочинів та викриття
За даними слідства, обвинувачений регулярно запрошував дівчинку до себе в гості, де вчиняв щодо неї дії сексуального характеру. Жахливі злочини тривали роками:
Перший епізод стався, коли дитині було лише сім років.
Останній зафіксований випадок — в одинадцятирічному віці.
Зловмисник не лише чинив насильство, а й фіксував свої дії на відеокамеру. Злочинну діяльність одесита викрили співробітники кіберполіції спільно зі слідчими ГУНП в Одеській області. Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучили цифрові носії з відеофайлами, які експертиза офіційно визнала дитячою порнографією.
Суворий запобіжний захід та статті обвинувачення
Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому інкримінують порушення одразу кількох статей Кримінального кодексу України:
Сексуальне насильство (ч. 3 ст. 153 ККУ).
Примушування дитини до участі у створенні порнографії (ч. 4, 5 ст. 301 ККУ).
Зберігання дитячої порнографії (ч. 1 ст. 301-1 ККУ).
«На підставі зібраних доказів та низки експертних висновків обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі», — повідомили у пресслужбі поліції.
