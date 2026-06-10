Роками ґвалтував свою доньку: яке покарання отримав чоловік у Черкасах

Тюрма

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У Черкасах суд визнав винним 37-річного чоловіка у зґвалтуванні, сексуальному насильстві над власною малолітньою донькою та злочинах, пов’язаних із дитячою порнографією. Йому призначили 15 років ув’язнення це максимальне покарання за цими статтями.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Що відомо про справу

У суді довели, що чоловік тривалий час знущався з дитини, коли матері не було вдома. Перший відомий випадок стався ще у 2021 році — тоді дівчинці було лише 10 років. Також встановили, що він знімав свої злочини на відео та зберігав їх на телефоні. Крім того, чоловік переглядав і накопичував матеріали з дитячою порнографією.

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Суд визнав його винним за кількома тяжкими статтями Кримінального кодексу. Засуджений свою визнав свою провину.

У прокуратурі наголосили, що це особливо тяжкий злочин, адже його скоїв батько, який мав би захищати дитину.

«Інформацію про чоловіка включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи», — зазначається у повідомленні.

Раніше у дитбудинку на Кіровоградщині зґвалтували дитину. Так, підозрюваний проник до закладу в одному з сіл Олександрійського району. Він зайшов до кімнати, де перебували неповнолітні вихованки, та вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 15-річної дівчини. Зловмиснику загрожує від 5 до 7 років тюрми.

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