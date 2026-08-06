Роками знущався з малолітніх сестер: на Закарпатті затримали 66-річного ґвалтівника, але суд дав шанс вийти під заставу

Дівчинка зізналася психологу: на Закарпатті викрили 66-річного чоловіка, який ґвалтував сусідських дітей / © Закарпатська обласна прокуратура

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На Закарпатті затримали 66-річного чоловіка, якого підозрюють у систематичному зґвалтуванні двох малолітніх сусідських дівчаток.

Про це передає Закарпатська обласна прокуратура.

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Про насильство одна з сестер наважилася розповісти матері після розмови з психологом. 14-річна дівчинка проходила курс психологічної допомоги як дитина, яка опинилася у складних життєвих обставинах.

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Уже з матір’ю звернувшись до правоохоронців. Обидві сестри розповіли про тривалий статевий зв’язок із сусідом. За їхніми словами, це систематично відбувалося у нього вдома або в підсобному приміщенні багатоквартирного будинку.

Чоловіка того ж дня затримали. Зловмисникові повідомлено про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 152 КК України).

Проведено невідкладні слідчі дії, наразі встановлюються всі фактичні обставини злочину.

У прокуратурі наголосили, що дівчата розповіла про пережите лише один раз — у безпечних умовах, за участю психолога. Саме тому усі допити дітей проводили за методикою «кімнати, дружньої до дитини» за моделлю «Барнахус».

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66-річному підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмисникові загрожує до 15 років позбавлення волі.

«Водночас слідчий суддя районного суду визначив альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 332 тис. грн. Прокуратура оскаржуватиме це рішення в частині визначення застави», — йдеться у повідомленні.

Раніше на Закарпатті правоохоронці затримали 49-річного іноземця, який намагався зґвалтувати неповнолітню дівчину у винайнятій квартирі. Поліцейським довелося вибивати двері, щоб запобігти трагедії.

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