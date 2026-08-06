ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
658
Час на прочитання
2 хв

Роками знущався з малолітніх сестер: на Закарпатті затримали 66-річного ґвалтівника, але суд дав шанс вийти під заставу

На Закарпатті суд призначив заставу 66-річному підозрюваному у ґвалтуванні двох дітей

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Дівчинка зізналася психологу: на Закарпатті викрили 66-річного чоловіка, який ґвалтував сусідських дітей

Дівчинка зізналася психологу: на Закарпатті викрили 66-річного чоловіка, який ґвалтував сусідських дітей / © Закарпатська обласна прокуратура

На Закарпатті затримали 66-річного чоловіка, якого підозрюють у систематичному зґвалтуванні двох малолітніх сусідських дівчаток.

Про це передає Закарпатська обласна прокуратура.

Про насильство одна з сестер наважилася розповісти матері після розмови з психологом. 14-річна дівчинка проходила курс психологічної допомоги як дитина, яка опинилася у складних життєвих обставинах.

Уже з матір’ю звернувшись до правоохоронців. Обидві сестри розповіли про тривалий статевий зв’язок із сусідом. За їхніми словами, це систематично відбувалося у нього вдома або в підсобному приміщенні багатоквартирного будинку.

Чоловіка того ж дня затримали. Зловмисникові повідомлено про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 152 КК України).

Проведено невідкладні слідчі дії, наразі встановлюються всі фактичні обставини злочину.

У прокуратурі наголосили, що дівчата розповіла про пережите лише один раз — у безпечних умовах, за участю психолога. Саме тому усі допити дітей проводили за методикою «кімнати, дружньої до дитини» за моделлю «Барнахус».

66-річному підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмисникові загрожує до 15 років позбавлення волі.

«Водночас слідчий суддя районного суду визначив альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 332 тис. грн. Прокуратура оскаржуватиме це рішення в частині визначення застави», — йдеться у повідомленні.

Раніше на Закарпатті правоохоронці затримали 49-річного іноземця, який намагався зґвалтувати неповнолітню дівчину у винайнятій квартирі. Поліцейським довелося вибивати двері, щоб запобігти трагедії.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie