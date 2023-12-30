Роки чи десятиліття: віцепрезидентка Єврокомісії припустила, скільки мине часу, перш ніж Україна вступить до ЄС

Наша держава може отримати багато переваг ще до вступу.

Є надія, що питання членства України в Євросоюзі займе роки, а не десятиліття. Переговори про вступ вже почалися з Чорногорією, Сербією, Північною Македонією та Албанією, які є найближчими до Європейського Союзу.

На цьому наголосила віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова в інтерв'ю "Право", пише Novinki.

Водночас цього року, констатувала вона, Союз, не буде розширюватися шляхом приєднання нових країн. Саме тому на швидкі переговори сподіватися не доводиться.

"Я рада, що ідея "повне членство чи відсутність членства" більше не застосовується. Ми визначили кілька областей, у яких держави-кандидати можуть наблизитися до Союзу, не будучи його членами", – зазначила політикиня.

Так, держави можуть з'єднуватися із Союзом у цифровому, енергетичному, транспортному плані, за допомогою транспортної інфраструктури тощо.

"Ми можемо визнавати кваліфікації одна одної, країна-кандидат може отримати доступ до європейського ринку, хоч і з обмеженнями. Україна може отримати все це ще до того, як стане державою-членом", – підсумувала Юрова.

Раніше Кулеба розповів, чому ЄС не поспішає з наданням допомоги Україні.

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