Мова сайту
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Укрaїнa
2145
2 хв

Рокко піде пішки: перевізник пояснив, чому скандального італійця на кордоні не відвезли додому

Скандальний італієць Рокко залишився без автобуса додому.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Кордон (ілюстративне фото)

Кордон (ілюстративне фото) / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Поїздка 53-річного громадянина Італії на ім’я Рокко, який за інформацією з соцмереж прямував до Росії транзитом через Україну, завершилася для нього неочікуваною висадкою без можливості зворотного проїзду. Компанія AL-TRANS, що здійснює регулярні пасажирські перевезення, офіційно заявила про відмову надалі обслуговувати іноземця через його відкриту підтримку російського диктатора.

Про це компанія повідомила у соцмережах.

«Відповідаємо одразу на популярне питання. Рокко назад до Італії ми не повеземо і іншим не рекомендуємо, нехай йде пішки! Наші автобуси вже в Угорщині, Рокко на борту немає», — повідомили у компанії.

Скриншот з допису. / © скриншот

Скриншот з допису. / © скриншот

Конфлікт набув розголосу завдяки українці Дар’ї Мельниченко, яка зафіксувала образливі вислови на адресу громадян України з боку італійця та публічно порушила питання про доцільність його перебування в країні.

У компанії-перевізнику висловили захоплення позицією дівчини та подякували їй за пильність, яка допомогла «відфільтрувати» пасажира з проросійськими поглядами.

Скріншот з допису. / © скриншот

Скріншот з допису. / © скриншот

Наразі доля італійського фаната Путіна залишається невідомою, оскільки перевізник не лише відмовив йому у послугах, а й рекомендував колегам по ринку не брати чоловіка на борт.

Нагадаємо, Мережу сколихнула історія, яка розгорнулася в рейсовому автобусі сполученням Італія — Україна. Громадянин Італії, вдягнений у подаровану українською коханою вишиванку, публічно вихваляв воєнного злочинця Путіна та ображав Україну. Проте він не врахував одного: поруч їхала українка, яка вирішила не залишати це безкарним.

Також через цю новину українці створили чимало мемів.

