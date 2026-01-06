Рокко піде пішки: перевізник пояснив, чому скандального італійця на кордоні не відвезли додому

Кордон (ілюстративне фото) / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Поїздка 53-річного громадянина Італії на ім’я Рокко, який за інформацією з соцмереж прямував до Росії транзитом через Україну, завершилася для нього неочікуваною висадкою без можливості зворотного проїзду. Компанія AL-TRANS, що здійснює регулярні пасажирські перевезення, офіційно заявила про відмову надалі обслуговувати іноземця через його відкриту підтримку російського диктатора.

Про це компанія повідомила у соцмережах.

«Відповідаємо одразу на популярне питання. Рокко назад до Італії ми не повеземо і іншим не рекомендуємо, нехай йде пішки! Наші автобуси вже в Угорщині, Рокко на борту немає», — повідомили у компанії.

Скриншот з допису. / © скриншот

Конфлікт набув розголосу завдяки українці Дар’ї Мельниченко, яка зафіксувала образливі вислови на адресу громадян України з боку італійця та публічно порушила питання про доцільність його перебування в країні.

У компанії-перевізнику висловили захоплення позицією дівчини та подякували їй за пильність, яка допомогла «відфільтрувати» пасажира з проросійськими поглядами.

Скріншот з допису. / © скриншот

Наразі доля італійського фаната Путіна залишається невідомою, оскільки перевізник не лише відмовив йому у послугах, а й рекомендував колегам по ринку не брати чоловіка на борт.

Нагадаємо, Мережу сколихнула історія, яка розгорнулася в рейсовому автобусі сполученням Італія — Україна. Громадянин Італії, вдягнений у подаровану українською коханою вишиванку, публічно вихваляв воєнного злочинця Путіна та ображав Україну. Проте він не врахував одного: поруч їхала українка, яка вирішила не залишати це безкарним.

Також через цю новину українці створили чимало мемів.