Роковини масових розстрілів євреїв: в Бабиному Яру представники різних конфесій провели спільну молитву

За роки окупації Бабин Яр у Києві став могилою для майже 100 тисяч людей.

Спільна молитва святійшин із різних конфесій - так завершився перший день жалоби й пам'яті у 80-ті роковини масових розстрілів євреїв нацистами в Бабиному Яру.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 30 вересня.

У меморіальному комплексі за душі полеглих помолилися кілька сотень киян разом з головним рабином України та Києва, главою греко-католицької церкви та митрополитом Київським і всієї України. Люди поклали квіти та запалили лампадки біля вогню пам'яті, який горів увесь день учора та горітиме сьогодні.

Лише за два дні 29 та 30 вересня 1941 року окупаційна влада Третього рейху розстріляла у Бабиному Яру 34 тисячі євреїв. І це був тільки початок конвеєру смерті. Далі там же гітлерівці розстрілювали ромів і священнослужителів, душевно хворих, інтелігенцію та українських націоналістів та військовополонених.

Новини України: в Бабиному Яру кілька сотень киян разом з головним рабином провели спільну молитву

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