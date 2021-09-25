Роковини падіння АН-26 під Чугуєвом: друзі зняли зворушливе відео у пам'ять про загиблих курсантів

Роковини падіння АН-26 під Чугуєвом: друзі зняли зворушливе відео у пам'ять про загиблих курсантів

Поблизу Чугуєва, де сталася авіакатастрофа, зібралися десятки людей.

У Харківській області відбулися жалобні заходи до роковин падіння літака Ан-26, в результаті чого загинули 26 людей.

Вшанувати пам'ять загиблих поблизу Чугуєва, де сталася авіакатастрофа, зібралися родичі, друзі, курсанти та викладачі Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба, командування ЗСУ, представники обласної влади, передає "Укрінформ".

Укрінформ

На місці трагедії відбулася панахида. Родичі загиблих у катастрофі висловлювали обурення тим, що винні в трагедії досі не покарані.

"Він хотів жити та служити країні. Казав, що не хоче бути транспортником, хотів у військову авіаці", - сказав Володимир Хом’ячук, батько загиблого курсанта Максима Хом’ячука з Вінниччини.

Чоловік додав, що "нікого не покарали, і ми не віримо, що покарають".

У пам'ять про загиблих друзів курсанти університету ім. Кожедуба також записали зворушливе відео та розмістили його на сторінці військового вишу у фейсбуці.

Нагадаємо, військовий АН-26 впав і загорівся ввечері 25 вересня 2020 року під час заходу на посадку в місті Чугуєв.

На борту повітряного судна було 27 осіб, серед яких 20 курсантів Харківського університету повітряних сил імені Кожедуба та семеро членів екіпажу. Вижити вдалося лише одному.

Слідчі розглядають різні версії причин катастрофи. Серед них технічна несправність, помилка екіпажу та неналежне технічне обслуговування. Відомо, що цей Ан-26 1977-го року випуску вже у жовтні 2020-го мали відправити на технічну перевірку.

Своєю чергою, генерально прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що за сім місяців і десять днів після авіакатастрофи літака АН-26 під Чугуєвом, у якій загинули 26 курсантів та офіцерів, слідство було завершено.

За її словами, справа за пів кроку до суду. Слідство зібрало понад 60 томів матеріалів справи. У ній шестеро підозрюваних - це військові службові особи.

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