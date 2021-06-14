Роковини трагедії: 7 років тому над Луганськом бойовики збили літак Іл-76, загинуло 49 людей

Літак перевозив військових для ротації.

Роковини трагедії. 7 років тому, у ніч проти 14 червня, бойовики із зенітної установки збили військово-транспортний літак Іл-76, який заходив на посадку у луганський аеропорт.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Літак перевозив військових для ротації, техніку, спорядження та продукти. Усі 49 людей, що були на борту, загинули.

Слідчі назвали винним у трагедії генерала Віктора Назарова - він тоді був керівником штабу, першим заступником керівника АТО на території Донецької та Луганської областей. І нібито він знав про загрозу обстрілу, але не запобіг цьому. Суддя першої інстанції за три роки після трагедії назвав це недбалим ставленням до обов'язків і призначив покарання Назарову - 7 років ув'язнення. Однак касаційний суд це рішення скасував.

Новини України: роковини трагедії – у 2014 році бойовики збили літак Іл-76, загинуло 49 людей

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