Роковини смерті Каті Гандзюк: дипломати закликали покарати винних, Венедіктова відзвітувала

Сьогодні Верховна Рада схвалила звіт ТСК щодо нападу на Гандзюк, а генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прозвітувала про розслідування.

Сьогодні, 4 листопада — треті роковини смерті активістки Катерини Гандзюк, яку в 2018 році облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку. Жінка перенесла кілька операцій, але через 3 місяці після замаху від отриманих травм померла.

Сьогодні Верховна Рада схвалила звіт ТСК щодо нападу на Гандзюк, а генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прозвітувала про розслідування.

Звіт Венедіктової

Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що обвинувачені в організації та замовленні нападу на Катерину Гандзюк наразі на лаві підсудних. Колишній голова (Владислав Мангер — Ред.) та помічник депутата Херсонської обласної ради (Олексій Левін — Ред.) перебувають під вартою.

За словами Венедіктової, наразі покарано п’ятьох безпосередніх виконавців нападу на Гандзюк, які уже відбувають строк за ґратами. Також засуджено особу, яка причетна до приховування цього злочину.

Загалом в ході розслідування нападу на Катерину Гандзюк та пов’язаних із ним злочинів повідомлено про підозру 18 особам. До суду скеровано 9 кримінальних проваджень, більшість з яких уже розглянуто судами з винесенням обвинувальних вироків.

"Ми крок за кроком рухаємося до справедливості, за яку так боролася Катерина. Пам’ятаємо, що боролася, на жаль, ціною життя. Тому робимо все можливе для того, щоб всі винні понесли невідворотне покарання", — запевнила Венедіктова.

Звіт ТСК щодо розслідування нападу на Гандзюк

Верховна Рада схвалила звіт Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування нападу на Гандзюк. Про це повідомляє Укрінформ.

Відповідне рішення рішення підтримали 320 народних депутатів.

ТСК розповіла, що:

провела 10 засідань;

надіслала 202 звернення, серед них 193 – до правоохоронних органів та органів державної влади, 2 – до президента України, 2 – відповіді на запит про доступ до публічної інформації, 7 листів та подань – до структурних підрозділів Верховної Ради;

звернулася до президента Володимира Зеленського щодо проведення зустрічі для обговорення інформації, отриманої під час роботи.

США, Британія та ЄС закликають покарати винних

Посольства США, Великої Британії та представництво ЄС у треті роковини смерті активістки Катерина Гандзюк закликають притягнути до відповідальності винних у її смерті.

"Минуло три роки з дня смерті Катерини Гандзюк. Всі причетні до вбивства повинні бути притягнуті до відповідальності. Безпечні умови діяльності активістів мають бути гарантовані по всій країні, зокрема і шляхом викорінення проблеми безкарності за подібні злочини", – йдеться у заяві європейських дипломатів, яку публікує Радіо Свобода.

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс написала, що захоплюється відвагою Каті та інших українських активісток і закликала притягнути винних до відповідальності "без зайвих зволікань".

3 роки тому антикорупційна активістка Катерина #Гандзюк померла після нападу кислотою. Мої думки з її родиною. Я захоплююся відвагою Каті та інших українських активісток. Ми закликаємо притягнути винних до відповідальності без зайвих зволікань. pic.twitter.com/KM698QLmMI — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 4, 2021

"Ми шануємо її відвагу та відданість, і ми закликаємо владу притягнути до відповідальності всіх тих, хто стоїть за нападом, який забрав її життя", — наголосили у посольстві США в Україні.

On the third anniversary of her death, we remember civil rights and anti-corruption activist Kateryna Handziuk. We honor her courage and dedication, and we urge authorities to bring to justice all those behind the attack that took her life. pic.twitter.com/VgZdYSQIuF — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 4, 2021

Нагадаємо:

31 липня 2018 року у Херсоні стався напад на активістку Катерину Гандзюк: її облили кислотою, опіки складали 40% тіла, дівчині зробили кілька операцій, але від отриманих опіків Катерина померла 4 листопада. Її справу одразу ж перекваліфікували на закінчене умисне вбивство.

на активістку Катерину Гандзюк: її облили кислотою, опіки складали 40% тіла, дівчині зробили кілька операцій, але від отриманих опіків 4 листопада. Її справу одразу ж перекваліфікували на закінчене умисне вбивство. У серпні 2020 року Дніпровський суд почав розгляд справи про убивство Катерини Гандзюк по суті. На лаві підсудних імовірні організатори — голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер та радник Олексій Левін.

про убивство Катерини Гандзюк по суті. На лаві підсудних імовірні організатори — голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер та радник Олексій Левін. Нині засуджені 5 безпосередніх виконавців злочину. Виконавець і організатор злочину Сергій Торбін отримав покарання у вигляді 6,5 років позбавлення волі.

Його співучасники — Микита Грабчук отримав 6 років в'язниці, Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський — 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов — 3 роки.

Ігоря Павловського визнали винним у приховуванні злочину і призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

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