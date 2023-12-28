"Роликами з псом Патроном цю війну не виграємо": Стефанчук емоційно прокоментував законопроєкт про мобілізацію

Руслан Стефанчук прокоментував нещодавно поданий урядом законопроєкт про чергову хвилю мобілізації в Україні.

Своєю думкою спікер Верховної Ради поділився в ефірі телемарафону.

За його словами, документ ретельно вивчається фракціями та профільним комітетом Ради.

"Звісно, будуть і дискусії, тому що деякі питання вже викликають певний дискурс в суспільстві. Але ми повинні для себе чітко зрозуміти одну річ: що війну може виграти тільки єдність українців. Не можуть бути громадяни України, які глибоко переживають за майбутнє України, потягуючи каву у Відні. Врешті решт ми повинні зрозуміти, так, це жорсткі заходи, але повірте мені, роликами з псом Патроном цю війну виграти неможливо", - сказав Стефанчук.

Він наголосив, що повинна бути чітка збалансована, правильна державна політика, яка буде стосуватися того, як забезпечити перемогу у цій війні.

"Для парламенту це є пріоритетом, але звичайно ми будемо прислуховуватися до цієї позиції, яку нам заявили військові, Генеральний штаб, Міністерство оборони, Кабінет міністрів", - додав спікер ВР.

Він зазначив, що за регламентом, не раніше, ніж за 14 днів після подання (25 грудня) документ може взяти до розгляду профільний комітет Верховної Ради.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Генеральному штабу ЗСУ для успішного ведення бойових дій під час повномасштабної війни з Росією потрібно мобілізувати до Сил оборони України ще 450-500 тисяч осіб. Нову мобілізацію оцінили в 580 мільярдів.

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