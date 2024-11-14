Романа Дудіна, якого підозрюють у держзраді, можуть випустити під заставу: адвокат повідомив суму

Колишнього очільника СБУ Харківщини Романа Дудіна, якого підозрюють у держзраді, можуть випустити під заставу в 5 млн 330 тис. грн.

Про це пише "Суспільне Харків" із посиланням на адвоката Дудіна Олександра Кожевнікова.

Поки Романа Дудіна тримають під вартою, однак додали альтернативу у вигляді застави.

"Якщо раніше такого ніколи не було, то зараз суд обрав додатковий запобіжний захід у вигляді застави. Тобто, якщо застава буде внесена, Роман виходить з-під варти й на нього будуть покладатися обов'язки: прибувати до суду, здати закордонний паспорт і таке подібне", — сказав Кожевніков.

За його словами, суд визначив заставу у 5 млн 330 тис. грн. У Дудіна таких грошей немає, однак активісти вже організували збір.

Нагадаємо, раніше ДБР завершило досудове розслідування відносно колишнього керівника Управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна. Його підозрюють у державній зраді та вчиненні кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби.

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