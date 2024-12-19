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Ромни зазнали ракетного удару з боку ворога: пошкоджені будинки

Ромни зазнали ракетного удару з боку ворога: пошкоджені будинки

Ілюстрація. Ворог часто атакувє Ромни. / Фото: Офіс Генерального прокурора

Ворог продовжує атакувати Сумщину.

Ввечері 18 грудня 2024 року, після 21-ї години, місто Ромни зазнало ракетного удару з боку ворога. Унаслідок атаки було пошкоджено 9 житлових будинків. 

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах. 

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На території Роменської громади оперативно розгорнули штаб із ліквідації наслідків ворожої атаки. Жителям пошкоджених осель запропонували тимчасове проживання в місцевих гуртожитках.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Всі відповідні служби.

Нагадаємо, що раніше на Сумщині пролунало 72 вибухи

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