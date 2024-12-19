Ромни зазнали ракетного удару з боку ворога: пошкоджені будинки

Ворог продовжує атакувати Сумщину.
Ввечері 18 грудня 2024 року, після 21-ї години, місто Ромни зазнало ракетного удару з боку ворога. Унаслідок атаки було пошкоджено 9 житлових будинків.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
На території Роменської громади оперативно розгорнули штаб із ліквідації наслідків ворожої атаки. Жителям пошкоджених осель запропонували тимчасове проживання в місцевих гуртожитках.
Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Всі відповідні служби.
Нагадаємо, що раніше на Сумщині пролунало 72 вибухи.
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