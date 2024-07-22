Росгвардія на війні проти України: скільки РФ сконцентрувала сил і до чого вони залучені

Від початку 2024 року Росгвардія намагалася збільшити свої передові сили шляхом поглинання російських нерегулярних формувань.

На війну проти України залучено понад 30 тисяч співробітників Росгвардії. Більшість із них займається охороною тилу. Та кілька підрозділів беруть безпосередню участь у бойових діях на передовій.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії.

Як стало відомо, головний бойовий підрозділ Росгвардії, 116-а бригада спеціального призначення, швидше за все, складається з трьох полків військ, які мають доступ до танків, бойових машин піхоти та артилерії.

Водночас від початку 2024 року Росгвардія намагалася збільшити свої передові сили шляхом поглинання російських нерегулярних формувань. Росгвардія успішно інтегрувала до своїх лав батальйон “Восток” так званої "ДНР" у травні 2024 року.

"Ймовірно, що очікувана угода про службу вагнерівських сил у складі 1-го добровольчого корпусу Росгвардії була порушена в березні 2024 року”, - підкреслили у Міноборони Британії.

Нагадаємо, що РФ готується посилити наступ на Харківщині.

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