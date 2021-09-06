Рош га-Шана 2021: привітання і листівки з юдейським Новим роком

Цього року свято Рош га-Шана випало на 6 вересня і триватиме воно до 8 вересня.

Історія свята

Рош га-Шана - це єврейський Новий рік, який святкують два дні поспіль в молодика осіннього місяця тишрей за єврейським календарем (припадає на вересень або жовтень). Від цього дня починається відлік днів нового єврейського року. Сьогодні вже 5782-й рік у євреїв. Вважається, що цього дня Бог завершив створення всесвіту і створив перших людей. За традицією цей день не може припадати на неділю, середу чи п'ятницю.

За віруваннями юдеїв в рош га-шана Бог визначає долю людини на наступний рік, проте це рішення не остаточне і протягом наступних десяти днів може бути змінене. Тож, з початком нового року починаються десять днів каяття протягом яких віруючі сподіваються отримати сприятливе рішення, яке буде остаточно затверджене на десятий день.

В Україні під час Рош га-Шана до українського міста Умань (Черкаська область) щороку збираються десятки тисяч ортодоксальних євреїв, аби зустріти юдейський новий рік на могилі свого духовного наставника Цадика Нахмана. 2021 рік не є виключенням, втім через пандемію коронавірусу є певні обмеження. Наприклад, цьогоріч туди пускатимуть тільки вакцинованих хасидів, або тих, хто напередодні зробив ПЛР-тест.

Свято Рош га-Шана 2021 / Радіо Свобода

Наприкінці першого або другого дня свята заведено збиратися на березі водойма та вивертаючи кишені викидати в воду крихти що залишилися в них.

Під час Рош га-Шана є звичай їсти круглі хліби, що називаються хала, їх форма нагадує про завершення ще одного кола (року) і про початок нового кола життя. Їдять яблука з медом, щоб рік був солодким, як мед, і гранати, щоб добрі справи і вчинки примножувалися, як зернятка в цьому плоді. Також їдять фаршировану рибу — ґефілте фіш. На тарілці з рибною стравою обов'язково повинна лежати її голова, яка символізує Голову Року — "Рош га-Шана". Також на святковому столі бажано мати моркву, нарізану кружальцями — вона символізує золоті монети. Ще традиційно їдять фініки, на івриті назва фрукта звучить як "тамар" (у перекладі "закінчилася гіркота") і разом зі з'їденим фініком усе погане залишається в старому році.

Традиційне вітання на свято: "Шана това у-метука!", що у перекладі з іврита означає "Гарного та солодкого року!".

Привітання у листівках

Привітання з Рош га-Шана

Привітання з Рош га-Шана

Привітання з Рош га-Шана

Привітання з Рош га-Шана

Привітання з Рош га-Шана у прозі

З настанням нового циклу, з настанням Рош ха-Шана, хай ми всі будемо вписані в Книгу життя! Сьогодні не просто дата, не просто ще один і ще одне свято, сьогодні ту мить, коли ми прощаємося зі старими і переходимо до нового. Нехай же наші життя сяють щастям і радістю.

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Будьте вписані в Книгу Життя! Ось і Рош а-Шана прийшов до наших дверей, з настанням нового року, нехай він буде солодким як саме солодке з можливих ласощів, нехай пройде без бід і принесе всім нам радість. Зі святом, нехай він пройде щасливо і вдало.

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Вітаю! Нехай свято Рош га-Шана принесе неймовірний життєвий успіх, удачу і кохання, щастя і благополуччя. Нехай будуть почуті молитви і послано все те, про що мріялося. Нехай життя супроводжується милосердям, добротою душі і справедливістю. Нехай смачні будуть хала і медові яблука.

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Вітаю з великим святом. Бажаю, щоб кожен відпустив і залишив все погане і увійшов в новий цикл тільки з добром і честю в серце. Бажаю веселого святкування, смачних страв, солодких і приємних, як мед, зустрічей з рідними і близькими людьми. Нехай у ваших домівках завжди буде мир, любов і достаток.

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Вітаю! Нехай свято Рош ха-Шана принесе неймовірний життєвий успіх, вірну удачу і любов, велике щастя і благополуччя. Хай будуть вислухані молитви та надіслано все те, про що мріялося. Нехай життя супроводжується милосердям, добротою душі і справедливістю. Нехай смачні будуть хала і медові яблука.

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