Рош-га-Шана під час війни: як Умань готується до святкування єврейського Нового року

В Умані підготували укриття та посилили заходи безпеки.

В Умані Черкаської області перед святкуванням єврейського Нового року Рош-га-Шана підготували для хасидів-паломників 21 укриття.

Про це розповів голова Черкаської ОВА Ігор Табурець в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"В Умані є 21 найпростіше підвальне укриття. Вони не вбережуть від прямого влучання ракети, але вбережи від осколків і т.п. Біля самого місця святкувань підготували спеціальне повноцінне укриття на 2-2,5 тисячі осіб", — сказав він.

Наразі в регіоні вже проводять превентивні заходи спільно з правоохоронцями, аби гарантувати вірянам належний рівень безпеки. Зокрема, проводиться посилена перевірка прибулих до Умані.

Посилений рівень безпеки, який забезпечуватимуть поліція, Нацгвардія, тероборона, СБУ й ДСНС, діятиме від 19 до 30 вересня.

Нагадаємо, що уьогоріч в Умані, попри війну, очікують 10 тисяч паломників-хасидів. Минулого року їх кількість становила від 30 до 40 тисяч прочан.

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