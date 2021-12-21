АМКУ оштрафував три компанії, пов'язані з Порошенком, на 280 мільйонів гривень

АМКУ оштрафував три компанії, пов'язані з Порошенком, на 280 мільйонів гривень

Антимонопольний комітет України оштрафував 3 компанії, які пов'язують з Порошенко

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував на загальну суму 283 624 500 грн групу компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є колишній президент України, народний депутат, а нині - підозрюваний у держзраді Петро Порошенко. Штраф винесли за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем.

Про це йдеться у повідомленні АМКУ.

Зазначається, що йдеться про ТОВ "Інтерстарч Україна", ПрАТ "Дніпровський КПК", ПрАТ "Інтерекорн". Штраф винесено за два порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на загальнодержавному ринку первинної реалізації патоки крохмальної кукурудзяної та глюкозних сиропів", - зазначили в Антимонопольному комітеті.

За інформацією АМКУ, ці компанії необґрунтовано підвищували ціни на патоку та сиропи протягом квітня-червня 2018 року, лютого-березня 2019 року та у жовтні 2020 року. А також встановлювали протягом 2018-2020 років різні умови до рівнозначних угод з покупцями цього товару без обґрунтованих причин.

Під час розгляду справи АМКУ прийшов до висновку, що у 2018-2020 роках група Roshen була єдиним виробником патоки на території України та найбільшим і найпотужнішим учасником ринку з частками 65,49% (у 2018 р.), 93,86% (у 2019 р.) та 79,75% (у 2020 р.). Єдиними її конкурентами протягом 2018-2020 років були імпортери з порівняно невеликими частками. Також АМКУ встановив, що група є єдиним виробником крохмалю кукурудзяного на території України з частками 74,26% (у 2018 році) та 96,79% (у 2019 році).

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Комітетом визнано, що група у складі ТОВ "Інтерстарч Україна", ПрАТ "Дніпровський КПК", ПрАТ "Інтерекорн" займала монопольне становище на загальнодержавному ринку первинної реалізації патоки крохмальної кукурудзяної та сиропів в часових межах 2018-2020 роки.

"Також виявлено, що група компаній здійснювала цінові виключення для окремих кондитерських фабрик. Наприклад, для одного з покупців патоки у досліджуваний період встановлювалися ексклюзивно низькі ціни. Поясненням цьому може бути спроба Групи таким чином завадити одному зі своїх найбільших покупців патоки перейти до конкурента (імпортера) - ТОВ "Амілко" (Ростовська обл. РФ), а також - не допустити переходу до нього інших покупців патоки, чиї потужності розташовані в східній частині України", - йдеться у повідомленні.

Комітет вирішив накласти такі штрафи на учасників групи:

ТОВ «ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА» - 210 185 150 грн (по 105 092 575 грн за кожне порушення),

ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» - 47 458 400 грн (по 23 729 200 за кожне порушення),

ПрАТ «ІНТЕРКОРН» - 25 980 950 грн (по 12 990 475 за кожне порушення).

Нагадаємо, у понеділок, 20 грудня, п’ятий президент України та чинний народний депутат від партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні щодо так званої “вугільної справи”. Йому оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичних організацій) Кримінального кодексу України.

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