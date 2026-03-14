Росія 14 березня завдала нового масованого удару по Україні: що відомо про загиблих і наслідки (фото)

Удар по Київщині та інших регіонах 14 березня

У ніч на 14 березня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши ударні дрони та ракети. Під ударом опинилися, зокрема, Київ та Київщина, Харківська, Сумська та Запорізька області. Наразі відомо, що внаслідок ворожого обстрілу є поранені та загиблі

ТСН.ua зібрав всю інформацію про наслідки ворожих ударів.

Київщина

Станом на 8 ранку, на Київщині вже четверо загиблих та 15 постраждалих. Троє з них перебувають у важкому стані, двох зараз оперують.

У Броварах загинули троє людей, ще восьмеро — поранені.

У Вишгородському район загинув чоловік, ще двох людей госпіталізовано.

За інформацією голови Київської ОВА Миколи Калашника, найбільше пошкоджень у Обухівському та Броварському районах. Наразі є інформація про близько 30 пошкоджених об’єктів.

Зокрема, у Броварах люди просто вибігали з будинків під час атаки.

Запоріжжя

Вночі РФ атакувала Запорізьку область. Одна людина загинула і ще семеро дістали поранень, серед яких двоє дітей, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Харківщина

За інформацією Харківської ОВА, внаслідок обстрілів області одна людина загинула; 11 людей постраждали, зокрема двоє дітей.

«У сел. Солоницівка постраждав 12-річний хлопчик; у м. Дергачі постраждали 42-річна жінка і 9-річний хлопчик; у с. Нова Олександрівка Великобурлуцької громади загинув 50-річний чоловік, постраждали жінки 44, 53, 59 років та 72-річний чоловік; у с. Водяне Краснокутської громади постраждали чоловіки 50, 57, 38, 19 років», — повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Також на Харківщині армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд. Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення. За попередніми даними від ДСНС, постраждали четверо людей.

Дніпропетровщина

За ніч РФ атакувала Дніпропетровську область понад 10 разів, застосовуючи безпілотники та артилерію. Обійшлося без постраждалих.

У Криворізькому районі Росія вдарила безпілотником по території залізничної станції. Пошкоджено локомотив. Локомотивна бригада була завчасно евакуйована — без постраждалих.

Де перебої зі світлом

Після масованої атаки у ніч проти 14 березня частина регіонів України переходить до аварійних відключень. Зокрема, Київ та низка районів області, Чернігівщина, Черкащина, Хмельниччина.

Через нічний ворожий обстріл на деяких ділянках Києва тимчасово призупинив рух електротранспорт.

Куди цілився ворог

За інформацією моніторингового пабліку «ППО Радар», ворог цієї ночі запустив приблизно 60-70 ракет різних типів та близько 300+ БпЛА різних типів.

Основна ціль атаки — енергетична інфраструктура.

Згодом Повітряні Сили уточнили, що протиповітряною обороною збито/подавлено 460 цілей — 58 ракет та 402 безпілотники різних типів:

1 протикорабельну ракету «Циркон»;

7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

25 крилатих ракет «Калібр»;

24 крилаті ракети Х-101;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

402 ворожі БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях.

Інформація щодо чотирьох ворожих ракет уточнюється.

Усього зафіксовано 498 засобів повітряного нападу:

- 2 протикорабельні ракети «Циркон»;

- 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

- 25 крилатих ракет «Калібр»;

- 24 крилаті ракети Х-101;

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

- 430 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів, близько 250 із них — «шахеди».

Основний напрямок удару — Київщина.

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі онуки покинули бабусю під обстрілами КАБів.