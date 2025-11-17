Знеструмлення / © ТСН.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська 33 рази обстріляли Чернігівську область протягом минулої доби. Через це знеструмлена частина населених пунктів і поранена жінка. Було атаковано також сільгосппідприємство.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Через ворожі обстріли за минулу добу на Чернігівщині прогриміло 65 вибухів.

Реклама

На Корюківщині у Менській громаді сталися влучання ворожих дронів у два об’єкти енергетичної інфраструктури. На одному із них спалахнула пожежа. Частина населених пунктів зараз перебуває без електроенергії. Фахівці працюють, щоб заживити абонентів.

Окупанти також атакували сільськогосподарське підприємство. Там загорівся ангар і 40 т пелет соняшнику. Надзвичайники загасили пожежі.

У Новгороді-Сіверському через удар безпілотником по автозаправці було поранено 54-річну працівницю. Її забрали до лікарні.

Пізно ввечері дрони «Герань» знову атакували Новгород-Сіверський. Були пошкоджені житлові будинки і магазин.

Реклама

Росія 33 рази обстріляла Чернігівщину: частина населених пунктів – без світла (фото) (6 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

До слова, у ніч проти 17 листопада російська армія атакувала енергооб’єкт на Одещині. Наразі без світла перебувають 32 500 споживачів.