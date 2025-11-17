ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
1 хв

Росія 33 рази обстріляла Чернігівщину: частина населених пунктів — без світла (фото)

Внаслідок влучань ворожих дронів у об’єкти енергетичної інфраструктури частина населених пунктів Чернігівської області залишилася без світла.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Знеструмлення

Знеструмлення / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська 33 рази обстріляли Чернігівську область протягом минулої доби. Через це знеструмлена частина населених пунктів і поранена жінка. Було атаковано також сільгосппідприємство.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Через ворожі обстріли за минулу добу на Чернігівщині прогриміло 65 вибухів.

На Корюківщині у Менській громаді сталися влучання ворожих дронів у два об’єкти енергетичної інфраструктури. На одному із них спалахнула пожежа. Частина населених пунктів зараз перебуває без електроенергії. Фахівці працюють, щоб заживити абонентів.

Окупанти також атакували сільськогосподарське підприємство. Там загорівся ангар і 40 т пелет соняшнику. Надзвичайники загасили пожежі.

У Новгороді-Сіверському через удар безпілотником по автозаправці було поранено 54-річну працівницю. Її забрали до лікарні.

Пізно ввечері дрони «Герань» знову атакували Новгород-Сіверський. Були пошкоджені житлові будинки і магазин.

Росія 33 рази обстріляла Чернігівщину: частина населених пунктів – без світла (фото) (6 фото)

атака на Чернігівську область_1 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Чернігівську область_2 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Чернігівську область_3 / © ДСНС

© ДСНС

обстріл Чернігівської області_1 / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

© Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

обстріл Чернігівської області_3 / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

© Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

обстріл Чернігівської області_2 / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

© Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

До слова, у ніч проти 17 листопада російська армія атакувала енергооб’єкт на Одещині. Наразі без світла перебувають 32 500 споживачів.

Дата публікації
Кількість переглядів
164
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie