Росія або смерть: Портников пояснив жагу Путіна до зниження енергетики України

Масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України є свідомою спробою помститися за військові невдачі та перетворити сусідню країну на територію, непридатну для життя. Попри жорстокість обстрілів, така стратегія демонструє не силу агресора, а фіаско його початкових планів з окупації України.

Таку думку висловив український публіцист та журналіст Віталій Портников у соцмережах.

«Удари наносяться методично, жорстоко — зараз вже почали говорити про можливість атаки на розподільчі станції українських АЕС, щоб створити ще більші проблеми із теплом і світлом. Очевидно, що Путін таким чином намагається продемонструвати світові силу і жорстокість, але насправді демонструє хіба що безсилля. Адже спроби зробити Україну непридатною для життя — чергове нагадування про фіаско його бліцкригу та невдачі російської армії», — зауважив Портников.

Публіцист Віталій Портников наголосив, що це вже «демографічна війна», спрямована на залякування цивільного населення та примус до еміграції. Автор порівнює дії нинішнього російського режиму зі сталінським Голодомором, називаючи нинішню ситуацію «холодомором» Путіна.

За словами аналітика, через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення російська армія так і не спромоглася встановити контроль навіть над Донеччиною. А Україна замість статусу сателіта отримала шлях до ЄС та НАТО. Оскільки виграти війну політично чи військово Кремль не може, він вдається до терору проти жінок і дітей.

«Для чого? Насамперед для того, щоб помститися. Потім для того, щоб залякати. Щоб українське суспільство погодилося зі стандартною путінською логікою: Росія — або смерть. Є і більш стратегічні цілі. Перетворити Україну на територію, яка буде непридатною для життя, довести, що країна, що вирішила опиратися російській агресії, просто не може бути успішною», — зауважив Портников.

Портников переконаний, що єдиною адекватною відповіддю на ці виклики є не пошук діалогу з агресором, а максимальне посилення тиску на РФ та збільшення оборонної допомоги Україні.

«Політично російський президент виграти не може, бо не можна завоювати країну шляхом ракетних обстрілів і ударів по інфраструктурі. Це означає, що потрібно не шукати беззмістовного діалогу із Путіним, а посилювати тиск на Росію. Потрібно не вихвалятися відсутністю допомоги Україні, а посилювати цю допомогу, зокрема посиленням протиповітряної оборони», — наголосив Віталій Портников.

На завершення публіцист закликав до спільної роботи над захистом відремонтованих енергооб’єктів, аби довести марність зусиль Кремля та успішно подолати найскладніший зимовий період.

Нагадаємо, перемовини з Росією тільки затягують війну, а сам Путін зацікавлений у переговорному процесі виключно, щоб дотягти до закінчення президентського терміну Трампа.

