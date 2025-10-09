Росія активізувала штурми на Лиманському напрямку

Війна в Україні / © Getty Images

Російські війська активізувалися на Лиманському напрямку, що помітно за зростанням кількості обстрілів і появою нових штурмових груп.

Про це в ефірі Еспресо повідомив начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади Максим Білоусов.

«Є відчуття, що ворог активізувався — це видно і по кількості обстрілів, і по розмовах із полоненими. Вони розповідають, що потрапили на лінію зіткнення буквально через три дні після навчань», — сказав Білоусов.

За його словами, росіяни діють за схемою, коли «спеціалісти» готують плацдарм, а потім висуваються мало навчені штурмовики, які намагаються просочитися до позицій українських військових.

«Їхнє завдання — пересуватися по точках, накопичуватися, наближатися до наших позицій і вже там виконувати завдання. Ворог знаходить живу силу, щоб рухатися ближче», — зазначив він.

Білоусов також пояснив, що тактика противника змінюється з кожною зимою. Якщо взимку 2023–2024 років РФ масово застосовувала бронетехніку (до 10–15 машин за атаку), то наступної зими таких випадків стало значно менше — зазвичай не більше трьох-чотирьох одиниць техніки.

Нині ж механізовані штурми відбуваються вкрай рідко через ефективну роботу українських засобів ураження.

«Танки, БМП, БТР знищуються протягом 30–40 хвилин, залежно від кількості навареного металу чи засобів РЕБ», — пояснив Білоусов.

Він додав, що з настанням холодів тепловізійне спостереження за ворогом покращиться, тому штурмові групи стануть помітнішими, навіть якщо їхня тактика не зміниться.

Раніше повідомлялося, що російські війська просунулися на фронті біля Новомиколаївки у Сумській області та поблизу п’яти населених пунктів у Запорізькій області.

Ми раніше інформували, що російські мілблогери публічно скаржаться на відсутність води у підрозділах РФ у районі Юнаківки.