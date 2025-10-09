ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
2 хв

Росія активізувала штурми на Лиманському напрямку

Загарбники активізувалися, але зі зміненою тактикою.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Getty Images

Російські війська активізувалися на Лиманському напрямку, що помітно за зростанням кількості обстрілів і появою нових штурмових груп.

Про це в ефірі Еспресо повідомив начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади Максим Білоусов.

«Є відчуття, що ворог активізувався — це видно і по кількості обстрілів, і по розмовах із полоненими. Вони розповідають, що потрапили на лінію зіткнення буквально через три дні після навчань», — сказав Білоусов.

За його словами, росіяни діють за схемою, коли «спеціалісти» готують плацдарм, а потім висуваються мало навчені штурмовики, які намагаються просочитися до позицій українських військових.

«Їхнє завдання — пересуватися по точках, накопичуватися, наближатися до наших позицій і вже там виконувати завдання. Ворог знаходить живу силу, щоб рухатися ближче», — зазначив він.

Білоусов також пояснив, що тактика противника змінюється з кожною зимою. Якщо взимку 2023–2024 років РФ масово застосовувала бронетехніку (до 10–15 машин за атаку), то наступної зими таких випадків стало значно менше — зазвичай не більше трьох-чотирьох одиниць техніки.

Нині ж механізовані штурми відбуваються вкрай рідко через ефективну роботу українських засобів ураження.

«Танки, БМП, БТР знищуються протягом 30–40 хвилин, залежно від кількості навареного металу чи засобів РЕБ», — пояснив Білоусов.

Він додав, що з настанням холодів тепловізійне спостереження за ворогом покращиться, тому штурмові групи стануть помітнішими, навіть якщо їхня тактика не зміниться.

Раніше повідомлялося, що російські війська просунулися на фронті біля Новомиколаївки у Сумській області та поблизу п’яти населених пунктів у Запорізькій області.

Ми раніше інформували, що російські мілблогери публічно скаржаться на відсутність води у підрозділах РФ у районі Юнаківки.

Дата публікації
Кількість переглядів
15
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie