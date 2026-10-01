Росія атакувала адмінбудівлю ДТЕК на Дніпропетровщині: є поранений, спалахнула пожежа (оновлено)

Атака РФ по ДТЕК на Дніпропетровщині / © ДТЕК

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Російські війська ввечері 1 жовтня ударили по адміністративній будівлі вугільного підприємства на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу поранено одного працівника.

Про це повідомили в компанії ДТЕК.

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Атака РФ на ДТЕК — що відомо

За попередньою інформацією, співробітник підприємства дістав осколкові поранення. Через влучання на місці спалахнула пожежа, яку рятувальники ДСНС швидко локалізували. Наразі ліквідація наслідків атаки триває.

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У компанії підкреслили, що РФ здійснює цілеспрямовані й системні атаки на об’єкти ДТЕК.

«Від початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії зазнали понад 230 ворожих атак. Неодноразово під ударами опиняються і вугільні підприємства ДТЕК на Дніпропетровщині», — зауважили там.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, стало відомо про 3 поранених через атаку РФ.

«Дві жінки та чоловік отримали необхідну медичну допомогу. Від госпіталізації відмовилися», — зауважив він.

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Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, 1 жовтня російський безпілотник атакував Південний міст у Києві в момент, коли ним рухався потяг метро. За даними міської влади, сталося два влучання БпЛА поблизу опорної частини мосту.

Також російський безпілотник атакував територію Інституту ядерних досліджень у Києві. Після удару виникла пожежа, однак реактор не постраждав, а радіаційний фон не змінився.

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