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Росія атакувала адмінбудівлю ДТЕК на Дніпропетровщині: є поранений, спалахнула пожежа (оновлено)
РФ влучила в адмінбудівлю підприємства ДТЕК на Дніпропетровщині, є поранений.
Російські війська ввечері 1 жовтня ударили по адміністративній будівлі вугільного підприємства на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу поранено одного працівника.
Про це повідомили в компанії ДТЕК.
Атака РФ на ДТЕК — що відомо
За попередньою інформацією, співробітник підприємства дістав осколкові поранення. Через влучання на місці спалахнула пожежа, яку рятувальники ДСНС швидко локалізували. Наразі ліквідація наслідків атаки триває.
У компанії підкреслили, що РФ здійснює цілеспрямовані й системні атаки на об’єкти ДТЕК.
«Від початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії зазнали понад 230 ворожих атак. Неодноразово під ударами опиняються і вугільні підприємства ДТЕК на Дніпропетровщині», — зауважили там.
Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, стало відомо про 3 поранених через атаку РФ.
«Дві жінки та чоловік отримали необхідну медичну допомогу. Від госпіталізації відмовилися», — зауважив він.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, 1 жовтня російський безпілотник атакував Південний міст у Києві в момент, коли ним рухався потяг метро. За даними міської влади, сталося два влучання БпЛА поблизу опорної частини мосту.
Також російський безпілотник атакував територію Інституту ядерних досліджень у Києві. Після удару виникла пожежа, однак реактор не постраждав, а радіаційний фон не змінився.