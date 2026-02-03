Росія атакувала автобус із шахтарями: у ДТЕК назвали імена загиблих працівників

Росія атакувала автобус із шахтарями / © ДСНС України

Росія здійснила цілеспрямовану атаку на шахту, під час якої під удар потрапив цивільний автобус. Компанія ДТЕК повідомила про наймасштабнішу втрату серед своїх співробітників за весь час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили у ДТЕК.

Як повідомили в компанії, жертвами терористичного акту стали 12 осіб. Серед загиблих — дев’ятеро шахтарів ДТЕК:

Андрій Сморгунов, гірник очисного забою

Роман Лисогоря, машиніст гірничих виїмкових машин

Денис Бойков, помічник начальника дільниці

Роман Мухонько, електрослюсар підземний

Микола Довбиш, гірник очисного забою

Руслан Чічієков, гірник очисного забою

Євген Тарасенко, механік дільниці

Денис Кармелицький, гірник з ремонту гірничих виробок

Віталій Булаш, майстер гірничий

«Ми ніколи не забудемо ці імена. І ніколи не пробачимо ворогові цю втрату», — зауважили у ДТЕК.

У компанії наголосили, що росіяни свідомо атакували цивільний об’єкт і мирних працівників.

Росія атакувала цивільний автобус із шахтарями / © ДТЕК

Що відомо про атаку на автобус із шахтарями

Російська армія завдала удару по цивільному автобусу, який після зміни перевозив шахтарів з підприємства ДТЕК. За оновленою інформацією, загинуло 12 людей, ще щонайменше 16 зазнали поранень.

Ця атака сталася 1 лютого в Павлоградському районі Дніпропетровської області біля службового автобуса шахти «Тернівська».

Росіяни атакували людей, які поверталися додому після роботи. Це був неспровокований терористичний акт проти суто цивільного об’єкта.

Сергій «Флеш» розповів, як російські оператори в онлайн-режимі вдарили по шахтарях Дніпропетровщини. Російський оператор свідомо спрямував дрон у натовп після першого вибуху.