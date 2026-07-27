Росія атакувала Балаклію на Харківщині: є загиблий та поранені

Атака РФ на Балаклію. Фото: Типова Балаклія / © соцмережі

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Внаслідок російського удару 27 липня по місту Балаклія Харківської області загинула одна людина, ще четверо цивільних дістали поранення.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, усім постраждалим наразі надається необхідна медична допомога. Очільник області висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

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«Всі профільні служби працюють в посиленому режимі», — зазначив Синєгубов.

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Нагадаємо, у Сумах ліквідували наслідки комбінованого російського удару з застосуванням керованих авіаційних бомб та ударних безпілотників.

Також росіяни завдали масованих авіаударів КАБами та безпілотниками по Запоріжжю. Загинуло двоє людей, зокрема ветеран війни дістав поранення під завалами.

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