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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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145
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Росія атакувала Балаклію на Харківщині: є загиблий та поранені

У Балаклії через російський обстріл загинула людина, ще четверо поранені.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Балаклію

Атака РФ на Балаклію. Фото: Типова Балаклія / © соцмережі

Внаслідок російського удару 27 липня по місту Балаклія Харківської області загинула одна людина, ще четверо цивільних дістали поранення.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, усім постраждалим наразі надається необхідна медична допомога. Очільник області висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

«Всі профільні служби працюють в посиленому режимі», — зазначив Синєгубов.

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Нагадаємо, у Сумах ліквідували наслідки комбінованого російського удару з застосуванням керованих авіаційних бомб та ударних безпілотників.

Також росіяни завдали масованих авіаударів КАБами та безпілотниками по Запоріжжю. Загинуло двоє людей, зокрема ветеран війни дістав поранення під завалами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
145
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