Росія атакувала БпЛА багатоповерхівку великого обласного центру: є поранені

Наслідки атаки на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Реклама

Російські загарбники в ніч проти 29 травня атакували ударним безпілотником багатоповерхівку у Запоріжжі, внаслідок чого постраждало дві людини.

Про це повідомив голова запорізької ОВА Іван Федоров.

Він заявив, шо в результаті удару будинку понівечені вікна та балкони, а також виникла пожежа.

Реклама

«Осколкові поранення обличчя, ніг та грудної клітини отримали 80-річна та 47-річна жінки. Їм вже надається медична допомога», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя троє людей отримали поранення.

Ми раніше інформували, що російська артилерія вдарила по спальному району Марганця, внаслідок чого було поранено 10 цивільних.

Новини партнерів