Росія атакувала БпЛА багатоповерхівку великого обласного центру: є поранені
В результаті удару будинку понівечені вікна та балкони.
Російські загарбники в ніч проти 29 травня атакували ударним безпілотником багатоповерхівку у Запоріжжі, внаслідок чого постраждало дві людини.
Про це повідомив голова запорізької ОВА Іван Федоров.
Він заявив, шо в результаті удару будинку понівечені вікна та балкони, а також виникла пожежа.
«Осколкові поранення обличчя, ніг та грудної клітини отримали 80-річна та 47-річна жінки. Їм вже надається медична допомога», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя троє людей отримали поранення.
Ми раніше інформували, що російська артилерія вдарила по спальному району Марганця, внаслідок чого було поранено 10 цивільних.