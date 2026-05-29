Укрaїнa
104
Росія атакувала БпЛА багатоповерхівку великого обласного центру: є поранені

В результаті удару будинку понівечені вікна та балкони.

Ігор Бережанський
Наслідки атаки на Запоріжжя

Наслідки атаки на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Російські загарбники в ніч проти 29 травня атакували ударним безпілотником багатоповерхівку у Запоріжжі, внаслідок чого постраждало дві людини.

Про це повідомив голова запорізької ОВА Іван Федоров.

Він заявив, шо в результаті удару будинку понівечені вікна та балкони, а також виникла пожежа.

«Осколкові поранення обличчя, ніг та грудної клітини отримали 80-річна та 47-річна жінки. Їм вже надається медична допомога», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя троє людей отримали поранення.

Ми раніше інформували, що російська артилерія вдарила по спальному району Марганця, внаслідок чого було поранено 10 цивільних.

