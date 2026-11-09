Повітряна тривога / © tsn.ua

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У Переяславі Київської області внаслідок російського удару частково зруйнована будівля комунальної власності, у якій мешкали люди, що потребують особливої соціальної підтримки та догляду. Двоє людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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За його словами, постраждалих доправили до лікарні. Усіх людей, які на момент атаки перебували в закладі, евакуювали.

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«На жаль, двоє людей отримали поранення. Їх доправили до лікарні. Всі люди, які на момент події перебували у закладі — евакуйовані. Будівля частково зруйнована», — повідомив він.

Зараз на місці працюють відповідні служби, які координують допомогу постраждалим і вирішують питання їхнього безпечного розміщення.

Ткаченко наголосив, що зараз важливо забезпечити евакуйованих необхідною підтримкою та безпечними умовами перебування.

Нагадаємо, атака на Київ 9 листопада зачепила чотири райони. Зокрема, у Деснянському ворожий дрон упав на території навчального закладу.

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Також стало відомо про наслідки в Солом’янському, Святошинському і Шевченківському районах Києва.

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