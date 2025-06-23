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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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354
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Росія атакувала Чернігівщину: є загиблі, серед поранених діти

Росія продовжує терор мирного населення України.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Пожежа

Пожежа / © Pixabay

Увечері 22 червня російські війська здійснили чергову атаку по території Чернігівської області. Під удар потрапили околиці одного з населених пунктів Сновської громади.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Росіяни використали дрони-камікадзе типу «Ланцет». Внаслідок атаки загинули двоє мирних жителів. Ще десятеро осіб дістали поранення, серед них — троє дітей.

За інформацією медиків, двоє поранених перебувають у важкому стані та були доставлені до Чернігівської обласної лікарні. Інші постраждалі мають поранення середньої тяжкості та отримують необхідну допомогу у місцевих медзакладах.

Очільник ОВА В’ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі наголосив на жорстокості дій ворога та закликав не забувати про справжнє обличчя агресора.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 23 червня, російські війська завдали ударів по Києву, застосувавши безпілотники «Шахед» та балістичні ракети. У кількох районах столиці виникли пожежі, зафіксовані значні руйнування.

У Києві внаслідок атаки постраждали житлові будинки, бізнес-центр, освітні та медичні заклади, станція метро та автомобілі. Особливо тяжко постраждав Шевченківський район, де було зруйновано цілий під’їзд багатоповерхівки, загинуло шестеро людей. На місці триває пошуково-рятувальна операція, організовано роботу штабу для прийому звернень громадян.

Окрім цього, обстріли зазнала і Київська область — там одна людина загинула, семеро отримали поранення, серед них двоє рятувальників. Станом на ранок у Білоцерківському районі пошкоджено чотири приватні будинки, багатоквартирний житловий комплекс і підприємство.

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