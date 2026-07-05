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Росія атакувала Дніпро: після вибухів над містом здійнялося сильне задимлення
У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про удар по підприємству, інформація про постраждалих уточнюється.
Російські війська завдали удару по Дніпру. Перед цим у місті було чутно вибухи, а очевидці повідомляли про сильне задимлення.
Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що ворог атакував підприємство.
«Ворог атакував Дніпро. Ударив по підприємству. Інформація про постраждалих уточнюється», — написав посадовець.
Наразі на місці працюють відповідні служби. Офіційної інформації про характер руйнувань та можливих постраждалих поки що немає.
Нагадаємо, що раніше на Дніпропетровщині ворог атакував енергетичний об’єкт ДТЕК