Росія атакувала Дніпро: після вибухів над містом здійнялося сильне задимлення

Атака на Дніпро / © із соцмереж

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Російські війська завдали удару по Дніпру. Перед цим у місті було чутно вибухи, а очевидці повідомляли про сильне задимлення.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що ворог атакував підприємство.

«Ворог атакував Дніпро. Ударив по підприємству. Інформація про постраждалих уточнюється», — написав посадовець.

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Наразі на місці працюють відповідні служби. Офіційної інформації про характер руйнувань та можливих постраждалих поки що немає.

Нагадаємо, що раніше на Дніпропетровщині ворог атакував енергетичний об’єкт ДТЕК

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