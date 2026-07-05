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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
936
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1 хв

Росія атакувала Дніпро: після вибухів над містом здійнялося сильне задимлення

У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про удар по підприємству, інформація про постраждалих уточнюється.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Дніпро

Атака на Дніпро / © із соцмереж

Російські війська завдали удару по Дніпру. Перед цим у місті було чутно вибухи, а очевидці повідомляли про сильне задимлення.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що ворог атакував підприємство.

«Ворог атакував Дніпро. Ударив по підприємству. Інформація про постраждалих уточнюється», — написав посадовець.

Наразі на місці працюють відповідні служби. Офіційної інформації про характер руйнувань та можливих постраждалих поки що немає.

Нагадаємо, що раніше на Дніпропетровщині ворог атакував енергетичний об’єкт ДТЕК

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Дата публікації
Кількість переглядів
936
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