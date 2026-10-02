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Росія атакувала Дніпро: з охопленої вогнем багатоповерхівки рятують людей, є поранені
Росія ввечері 2 жовтня атакувала Дніпро. В одному з багатоквартирних будинків спалахнула пожежа.
Російські війська завдали удару по Дніпру ввечері 2 жовтня. Внаслідок цього виникла пожежа в багатоквартирному будинку.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Атака РФ на Дніпро 2 жовтня — що відомо
За його інформацією, наразі відомо про трьох постраждалих жінок, серед яких 77-річна жителька міста. Всім потерпілим медики надають необхідну допомогу.
На місці події продовжують працювати всі екстрені служби. Надзвичайники вже врятували з пошкодженої багатоповерхівки 6 людей та евакуйовують мешканців із верхніх поверхів.
Пошуково-рятувальна операція триває, дані щодо кількості постраждалих уточнюються.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, у п’ятницю, 2 жовтня, російська терористична армія завдала ще одного удару по Південному мосту в Києві.
Також російські війська атакували Харків керованими авіабомбами, вдаривши по приватному сектору.
Окрім цього, в Бучанському районі на Київщині внаслідок чергової атаки російських військ ввечері 2 жовтня виникла пожежа на території складських приміщень.