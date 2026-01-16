Росія атакувала Дніпропетровщину: є загиблі та поранені

Обстріл Нікополя / © ДСНС

У місті Нікополь Дніпропетровської області 16 січня, внаслідок російського обстрілу постраждали та загинули місцеві жителі.

Про пише ДСНС України.

За даними рятувальників, внаслідок ворожого удару загинуло 2 людей.

Також відомо про щонайменше шістьох поранених. Серед постраждалих троє чоловіків та троє жінок.

«Двом жінкам рятувальники надали домедичну допомогу, евакуювали з місця події та передали медикам», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару по порту Чорноморська, застосувавши балістичне озброєння. Ворожа ракета влучила в причал, де перебувало цивільне судно під прапором Мальти, яке готувалося до завантаження контейнерів.

Унаслідок атаки було пошкоджено судно, три контейнери та вантаж, стався витік олії в акваторію порту. Поранення дістав один із членів екіпажу, йому надали медичну допомогу. Для недопущення екологічного забруднення в порту встановлюють бонові загородження.