Росія атакувала Дніпропетровщину: є загиблі та поранені
Ворог продовжує тероризувати цивільне населення, завдаючи ударів по житлових кварталах.
У місті Нікополь Дніпропетровської області 16 січня, внаслідок російського обстрілу постраждали та загинули місцеві жителі.
Про пише ДСНС України.
За даними рятувальників, внаслідок ворожого удару загинуло 2 людей.
Також відомо про щонайменше шістьох поранених. Серед постраждалих троє чоловіків та троє жінок.
«Двом жінкам рятувальники надали домедичну допомогу, евакуювали з місця події та передали медикам», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару по порту Чорноморська, застосувавши балістичне озброєння. Ворожа ракета влучила в причал, де перебувало цивільне судно під прапором Мальти, яке готувалося до завантаження контейнерів.
Унаслідок атаки було пошкоджено судно, три контейнери та вантаж, стався витік олії в акваторію порту. Поранення дістав один із членів екіпажу, йому надали медичну допомогу. Для недопущення екологічного забруднення в порту встановлюють бонові загородження.