Росія атакувала дронами два цивільних судна: є поранені
Російські війська здійснили черговий акт терору проти цивільного судноплавства, атакувавши ударними безпілотниками два торговельні судна, одне з яких прямувало до порту для завантаження зерном.
У вівторок, 30 грудня, російські окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі, поціливши в торговельні судна під іноземним прапором.
Про це офіційно повідомили у Військово-Морських Силах ЗС України.
Деталі атаки
Під ворожий удар потрапили два судна: Emmakris III та Captain Karam.
Військові уточнюють, що суховантаж Captain Karam саме заходив до порту для завантаження пшеницею, коли сталася атака.
Внаслідок нальоту ударних БпЛА є поранені серед цивільних осіб.
Загроза для світу
У ВМС наголосили, що порти та торговельні судна є виключно цивільними об’єктами. Удари по них — це свідомий воєнний злочин.
«Атаки по них створюють загрозу життю мирних громадян та підривають глобальну продовольчу безпеку», — йдеться у заяві українських військових.
