Росія атакувала дронами два цивільних судна: є поранені

Пошкоджене судно Captain Karam / © Facebook/ВМС ЗС України

У вівторок, 30 грудня, російські окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі, поціливши в торговельні судна під іноземним прапором.

Про це офіційно повідомили у Військово-Морських Силах ЗС України.

Деталі атаки

Під ворожий удар потрапили два судна: Emmakris III та Captain Karam.

Військові уточнюють, що суховантаж Captain Karam саме заходив до порту для завантаження пшеницею, коли сталася атака.

Внаслідок нальоту ударних БпЛА є поранені серед цивільних осіб.

Загроза для світу

У ВМС наголосили, що порти та торговельні судна є виключно цивільними об’єктами. Удари по них — це свідомий воєнний злочин.

«Атаки по них створюють загрозу життю мирних громадян та підривають глобальну продовольчу безпеку», — йдеться у заяві українських військових.

