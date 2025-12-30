ТСН у соціальних мережах

458
1 хв

Росія атакувала дронами два цивільних судна: є поранені

Російські війська здійснили черговий акт терору проти цивільного судноплавства, атакувавши ударними безпілотниками два торговельні судна, одне з яких прямувало до порту для завантаження зерном.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Пошкоджене судно Captain Karam

Пошкоджене судно Captain Karam / © Facebook/ВМС ЗС України

У вівторок, 30 грудня, російські окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі, поціливши в торговельні судна під іноземним прапором.

Про це офіційно повідомили у Військово-Морських Силах ЗС України.

Деталі атаки

Під ворожий удар потрапили два судна: Emmakris III та Captain Karam.

Військові уточнюють, що суховантаж Captain Karam саме заходив до порту для завантаження пшеницею, коли сталася атака.

Внаслідок нальоту ударних БпЛА є поранені серед цивільних осіб.

Загроза для світу

У ВМС наголосили, що порти та торговельні судна є виключно цивільними об’єктами. Удари по них — це свідомий воєнний злочин.

«Атаки по них створюють загрозу життю мирних громадян та підривають глобальну продовольчу безпеку», — йдеться у заяві українських військових.

Нагадаємо, росіяни поширюють дезінформацію про нібито повне захоплення стратегічно важливих міст на Сході України. Політолог і майор ЗСУ Андрій Ткачук спростував заяви ворожої пропаганди, пояснивши, що реальна картина бойових дій суттєво відрізняється від зведень Москви.

