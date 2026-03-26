Росія атакувала дронами енергетичну інфраструктуру Одещини: є пошкодження — РДА

Регіон перебував під масованою атакою ворожих БпЛА.

Ігор Бережанський
Ворог атакував Одещину / © unsplash.com

Російські загарбники в ніч проти 26 березня атакували енергетичну інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Ізмаїльської РДА.

«РФ атакувала дронами портову та енергетичну інфраструктуру Ізмаїльського району», — йдеться у повідомленні.

Там додали, що в результаті атаки були зафіксовані пошкодження у Ізмаїльській та Вилківській громадах.

Моніторингові канали повідомляли, що всього ворог атакував регіон близько 30-ма ударними БпЛА.

Раніше повідомлялося, що в Ізмаїлі, що в Одеській області, в ніч проти 26 березня пролунала серія вибухів.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 26 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

