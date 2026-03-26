- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 28
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакувала дронами енергетичну інфраструктуру Одещини: є пошкодження — РДА
Регіон перебував під масованою атакою ворожих БпЛА.
Російські загарбники в ніч проти 26 березня атакували енергетичну інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Ізмаїльської РДА.
«РФ атакувала дронами портову та енергетичну інфраструктуру Ізмаїльського району», — йдеться у повідомленні.
Там додали, що в результаті атаки були зафіксовані пошкодження у Ізмаїльській та Вилківській громадах.
Моніторингові канали повідомляли, що всього ворог атакував регіон близько 30-ма ударними БпЛА.
Раніше повідомлялося, що в Ізмаїлі, що в Одеській області, в ніч проти 26 березня пролунала серія вибухів.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 26 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.